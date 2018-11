Bordalás: "Hay que intentar mantener la buena dinámica fuera de casa"

José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este viernes en rueda de prensa que su equipo tiene que intentar mantener la dinámica de buenos resultados fuera de su estadio, donde ha conseguido la mayoría de sus puntos. En total, el cuadro madrileño suma 16 y es undécimo en la clasificación. Hasta nueve, los ha conseguido a domicilio después de ganar dos partidos, empatar tres y perder sólo ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

Este domingo, el próximo reto del Getafe será San Mamés, donde debutó José Bordalás la pasada temporada en Primera División y donde el Getafe quiere sumar otra victoria para mantenerse en la zona cómoda de la clasificación. "El Athletic siempre es un equipo muy importante y peligroso. Es un histórico que no han tenido el comienzo que esperaban. Llevan tiempo sin ganar y lógicamente quieren una victoria ante su afición. Va a ser difícil", dijo. "Tenemos unos números que no están nada mal fuera de casa. Es difícil. Intentaremos mantener esa buena dinámica. Es el objetivo de cada equipo cuando vamos a jugar cada partido. Es un partido atractivo en un escenario muy bonito ante una gran afición. Somos optimistas, siempre con el máximo respeto y el equipo siempre afronta los partidos con la intención de ganar", agregó. Además, resaltó que el conjunto vasco es un equipo que tiene un nivel de intensidad "altísimo" y que hace una presión muy "importante" en todo el campo que complica los partidos a todos sus rivales. "Han hecho grandes partidos y a pesar de todo no han tenido los resultados que esperaban. Es un equipo muy bueno y será un partido difícil. Para lograr puntos hay que jugar bien y no será fácil contra el Athletic. Quieren cambiar la dinámica de sus resultados, que no son buenos. Pero somos optimistas, intentaremos hacer un buen partido y sumar puntos".

Además, Bordalás informó de que sus internacionales (Dimitri Foulquier con Guadalupe, Amath N'Diaye con Senegal, Djené Dakoman con Togo y Nemanja Maksimovic con Serbia), regresaron en perfecto estado de sus partidos. "Han llegado bien. Un poco cansados del viaje algunos, pero ya están integrados en el grupo. Van a llegar bien para el domingo. Podremos contar casi, casi con todos". Uno de los jugadores con los que no podrá contar será con Markel Bergara, que sigue recuperándose de una lesión. Bordalás, analizó la situación de su centrocampista. "Esperemos y confiemos que le quede poco tiempo. Lleva bastante tiempo parado con una lesión que le está dando guerra. Está trabajando mucho para estar lo antes posible para el equipo. Confiemos en que podamos contar con él lo antes posible porque nos puede ayudar mucho", explicó. "Intentamos entre todos estar encima y pendientes de él. Al final, sobre todo, que el chico no se desespere y tenga calma. Así lo hablamos hace algunas semanas. No hay que precipitarse para que no decaiga y así vuelva al cien por cien", añadió.

Por último, narró como fue su debut la temporada pasada en San Mamés: "Fue el primer partido del campeonato donde debuté en la máxima categoría. Tengo un buen recuerdo, es un escenario precioso, de los más bonitos de la Liga. Siempre jugar en San Mamés es un aliciente atractivo", concluyó.