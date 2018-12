Bordalás: "No creo en los objetivos a largo plazo"

Bordalás: "No creo en los objetivos a largo plazo"

José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este jueves en rueda de prensa que no cree en los "objetivos a largo plazo" y declaró que sólo piensa en su próximo compromiso ante el Leganés y que no mira hacia Europa.

El técnico alicantino del conjunto azulón tiene los pies en el suelo. El buen momento de forma del Getafe, no le hace mirar hacia arriba en la clasificación y una vez más explicó que sólo piensa en ir partido a partido.

"Prefiero que el equipo siga creciendo y sólo pienso en el partido inmediato. No creo en los objetivos a medio o largo plazo. En eso intento educar a mis jugadores. Hay equipos que arrancan el campeonato con expectativas ambiciosas y luego pelean por salvarse o a la inversa. Creo en lo inmediato. El fútbol hay que vivirlo así", dijo.

"Mi prioridad es el Leganés, un partido muy difícil ante un rival en alza y en buen momento. Hay que hacer un buen partido. Máxima atención, jugar bien, ordenado y osado en ataque. Un derbi siempre es exigente. Somos conscientes de ello. Es un partido muy atractivo", agregó.

Para Bordalás, el Leganés es un equipo muy complicado porque presenta a once jugadores que siempre están muy ordenados con una fortaleza física difícil de superar. Uno de sus fuertes, para el entrenador del Getafe, es que defienden "francamente bien" con tres centrales en la zaga y dos laterales largos.

"No es el único equipo que juega con ese sistema, lo hacen más equipos. Somos conscientes de que son muy complicados. Defensivamente son complicados, pero tenemos nuestras bazas. Intentamos hacer las cosas bien y será complicado".

Además, declaró que confía en que las aficiones de Leganés y del Getafe tengan el buen comportamiento que han tenido suerte y comparó lo que ocurre en la Liga española con los incidentes previos al River Plate-Boca Juniors que obligaron a suspender el partido.

"Afortunadamente, en España, salvo alguna excepción o algún aficionado puntual, somos un ejemplo en todos los sentidos. Tanto la Liga como la Federación y los clubes, como los medios, ponemos todo de nuestra parte. Se mantiene el buen nivel con toda la deportividad del mundo. Y vimos lo que ocurrió en Argentina y nosotros tenemos que ser ejemplo de todo. Creo que las aficiones van a animar a su equipo y respetando. Esto es un deporte".

Asimismo, indicó que el choque ante el Leganés, pese a que dará tres puntos como el resto del duelos, tiene un "extra" o un "plus" por su significado, ya que las dos ciudades están muy cerca una de la otra.

"Siempre, históricamente, ha habido rivalidad en todas las categorías que se enfrentaron y la sigue habiendo. Pero no dejan de ser tres puntos para dos equipos que han crecido mucho y están en buena dinámica. Tienen una plantilla amplia y eso se ha transformado en los buenos resultados que han ido sumando".

Cuestionado por qué le parece que en las dos plantillas no haya ningún jugado nacido en Leganés o Getafe, dio una explicación sobre la situación actual de los clubes, que, a su juicio, pocos tienen futbolistas de sus ciudades.

"Creo que hay pocos equipos con la mayoría de jugadores de su provincia, ciudad o comunidad. A excepción del Athletic y muchos de la Real... pero el jugador profesional, por el sentimiento, el trato, no son ajenos a que es un derbi. Hay que trabajarlo como un partido normal, analizando al rival y sus virtudes y cómo afrontar el partido para ganarlo, que no es fácil. Es dificilísimo ganar cada partido y no será una excepción el viernes".