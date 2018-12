Ángel Torres: "Si vendo a Djené, Bordalás se me va"

El presidente del Getafe, Ángel Torres, acudió en la tarde del jueves a la gala anual 'Sentimiento Azulón' donde se rodeó de la afición getafense y dejó varios titulares.

Habló de fichajes y posibles salidas, en concreto la del defensa central Djené (que ya estuvo en la órbita del Sevilla en el pasado mercado de traspasos), la cual negó en rotundo: "A pesar de tener un verano muy movido, está muy centrado en Getafe". "Además, si lo vendo, Bordalás se me va", comentó en un tono distendido. En cuanto a la incorporación de futbolistas en este mercado invernal, todo apunta a que ante la baja de larga duración del senegalés Amath, el Getafe va a hacerse con los servicios de un ex canterano, Samu Saiz, actualmente en el Leeds United: "Es un futbolista que ya ha estado con nosotros en la cantera. Esperamos cerrarlo cuanto antes. A ver si el sábado está ya en el palco viendo a su futuro equipo, y pasa pronto el reconocimiento médico". Sin embargo, Ángel Torres, ante la insistencia de los socios, no pudo desvelar el nombre de dicho jugador "por si los ingleses se enfadan", dijo entre risas.

Por último, el máximo mandatario azulón lanzó un mensaje de advertencia a sus socios señalando directamente a LaLiga, los árbitros y sus máximos mandatarios: "Me consta que quieren que dos equipos de Madrid bajen". "A las pruebas me remito. Solamente espero que no seamos nosotros", concluyó.