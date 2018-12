Torres: "El Getafe va séptimo, pero lo que vende es que el presidente vacile"

Ángel Torres, presidente del Getafe, quiso cerrar la polémica que abrió hace unos días al decir que le constaba que querían que bajasen dos equipos de Madrid y dijo que el suyo va séptimo, pero "lo que vende es que vacile" con sus declaraciones.



El presidente del Getafe causó un gran revuelo el pasado 13 de diciembre al lanzar una grave acusación sin citar destinatario al asegurar que le constaba "que quieren que bajen dos equipos de Madrid" a Segunda División. "Yo no he dicho eso, si no bajan de otras comunidades tendrán que bajar de aquí. Hay que tener un poco de sentido del humor, no busquéis siempre la polémica, parece que ahora a los presidentes se nos acusan de machistas o no sé qué", dijo Torres. "Al final no vamos a poder hacer declaraciones. Lo importante es que el Getafe está séptimo, pero eso no vende. Lo que vende es que el presidente vacile", comentó Ángel Torres, que acudió este martes a la tradicional visita navideña al Hospital Universitario de Getafe.



El presidente del Getafe también habló sobre la decisión de cerrar algunos entrenamientos a la prensa. "Desde pequeñito me han enseñado que cada uno tiene lo que se merece. Cuando el entrenador lo considere oportuno que sea abierto sí pasarán, pero el club es de los abonados y no les puedo cerrar la puerta", comentó. "Nosotros respetaremos y siempre hemos respetado a la prensa. Lo del entrenamiento es decisión del entrenador y yo intentaré ir convenciendo para que podáis hacer vuestro trabajo libremente", confesó.



Para Ángel Torres la posibilidad de terminar el curso en puestos europeos es algo que ilusiona, pero no parece que le distraiga ahora mismo del objetivo de la salvación. "Podemos pelear si acertamos con los fichajes, creo que tenemos buen equipo. Este año va a costar casi tanto salvarse como entrar en Europa, pero dar una vuelta por Europa cada cuatro o cinco años es bonito", señaló el presidente del Getafe, que desveló que "seguramente" incorporen algún jugador más en el mercado de invierno tras la llegada de Samu Saiz por el lesionado Amath.