Sergi Roberto y Arthur, novedades en el once del Barcelona frente al Getafe

Getafe (Madrid), 6 ene (EFE).- El lateral derecho Sergi Roberto y el centrocampista brasileño Arthur Melo son las dos novedades en el once del Barcelona para enfrentarse al Getafe y sustituyen respecto al anterior partido a Semedo y Sergi Busquets, que empiezan el choque desde el banquillo.

Sergi Roberto, que no jugaba desde el 24 de noviembre de 2018 contra el Atlético de Madrid, vuelve a un once titular tras recuperarse de una lesión, mientras que Arthur no salía de inicio desde el 11 de diciembre frente al Tottenham en Liga de Campeones.

El Barcelona comienza con Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Arthur, Arturo Vidal, Rakitic; Messi, Dembélé y Suárez.

El Getafe juega con David Soria; Damián Suárez, Djené, Cabrera, Antunes; Foulquier, Arambarri, Maksimovic, Portillo; Ángel y Mata.

La sorpresa en el once es la presencia del extremo Francisco Portillo, que sustituye en el equipo titular a Jorge Molina.