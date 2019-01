Bordalás: "Estamos desconcertados con el no-uso del VAR"

Getafe (Madrid), 8 ene (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, se mostró este martes confundido con el uso del VAR y declaró que en su club "están desconcertados" con las ocasiones en las que no se utiliza la tecnología para avisar a los árbitros de jugadas dudosas.



A 24 horas del choque de ida de los octavos de final de la Copa del Rey que disputará el Getafe ante el Valladolid, y un par de días después de perder 1-2 ante el Barcelona con una jugada polémica por un gol anulado a Jaime Mata que no revisó el VAR, el técnico alicantino se mostró desconcertado por cómo se está utilizando el vídeo arbitraje.



"Siempre he dicho que he estado a favor del VAR. Lo dije en su momento y lo sigo manteniendo. El desconcierto que tenemos todos es por qué no se utiliza, con el no uso del VAR. Sobre todo en las jugadas que todo el mundo aprecia y hay dudas y que al final acaban perjudicando. Eso es lo que no acabo de entender", dijo.



"Intento estar tranquilo. Ya no podemos hacer nada. Este año, desafortunadamente hemos sido perjudicados en tres partidos. Los árbitros tienen buena voluntad e intentan que no ocurra esto. Vamos a dar tiempo e intentar que este tipo de hechos y errores se vayan subsanando para que estemos todos contentos", agregó.



Además, preguntado por si el Comité Técnico de Árbitros debería reconocer el error en la jugada del gol de Jaime Mata como ha hecho con el penalti no pitado sobre el futbolista brasileño del Real Madrid Vinícius, declaró que cree que "ellos" admiten ese fallo.



"Son humanos. Los errores son evidentes. Creo que en un partido del Real Madrid, Benzema hizo un gol y el árbitro señaló una falta previa del Real Madrid y desde el VAR le avisaron de que no existía falta y fue gol. Queremos que se rectifique desde el VAR y que nadie salga perjudicado".



Respecto a la eliminatoria ante el Valladolid, declaró que ésta no será fácil por la categoría del rival, que, a su juicio, está completando un gran curso.



"Va a ser difícil. Es una competición atractiva y le damos importancia, como nuestro rival. El Valladolid está haciendo una gran temporada y se antoja igualada y difícil. Ya jugaron aquí y sacaron un empate. Nos crearon dificultades en gran parte del partido. Están haciendo un buen campeonato", comentó.



Además, reconoció que aunque la derrota ante el Barcelona "no ha sentado bien" en el Getafe, era algo que entraba dentro de posible por la entidad de un rival que es complicado ganar desde hace varias temporadas. Ahora, dejó claro, el Getafe está centrado en el choque ante el Valladolid y dijo estar "contento" con el rendimiento de sus jugadores frente al cuadro azulgrana.



"Hay que hacer un gran partido. Jugamos en casa el primer partido de la eliminatoria. Hay que marcar para el partido de vuelta, sin duda. Pero son 180 minutos y hay que tener en cuenta muchas cosas, no sólo este partido. Estamos mentalizados para intentar hacer un buen encuentro. Dejar la eliminatoria sentenciada es complicado", manifestó.



Sobre si hará muchos cambios en el once inicial para recibir al Valladolid, declaró que tomará las mejores decisiones posibles para el equipo y aseguró que intentará que su alineación sea lo más competitiva posible.



"El equipo está bien, sabe lo que tiene que hacer, no se le puede reprochar nada. Es un obvio, se ve. Los resultados son importantes para que la autoestima sea notable. Pero estamos bien, competimos partido a partido y ahora estamos centrados en el partido contra el Valladolid. Vamos a intentar alinear al equipo más competitivo", concluyó.