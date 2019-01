Marc Crosas y varios jugadores del Getafe se enzarzan en Twitter

El futbolista y comentarista de la televisión mexicana Marc Crosas mantuvo un tenso intercambio de tuits con jugadores y exjugadores del Getafe después de criticar unas declaraciones del delantero Jorge Molina tras el encuentro de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey que midió a los madrileños contra el Valencia.

Finalizado ese duelo, que los azulones perdieron por 3-1 quedando eliminados, Molina indicó en televisión: "Si digo mis pensamientos me cae lo que no está escrito. Se pasan la semana llorando y da resultado: amarilla, amarilla y uno expulsado. Getafe somos poca gente y parece que molestamos". De las mismas se hizo eco el periodista Rodrigo Fáez en una publicación y Crosas, al hilo de esta última, comentó a través de su cuenta personal en Twitter: "Bastante lamentable que tu capitán se exprese así, cuando tuvo la acción del 2-2 SOLO en el minuto 95, y tu equipo no quiso jugar perdiendo tiempo todo el segundo tiempo'.

El mensaje no quedó sin respuesta pues el propio Jorge Molina se defendió en la red social: "Es mucho más fácil hablar del minuto 95 sentado en el sofá, ¿verdad? A mí, sí que me parece lamentable que habiendo sido futbolista hagas esos comentarios para ganarte unos 'me gustas' y unos seguidores más". Por su parte el exjugador entre otros del Barcelona, el Olympique de Lyon y el Celtic replicó: "Precisamente. Me llama la atención de un profesional y jugador ejemplar como tú. No me gusta escuchar declaraciones así. No creo en las tendencias arbitrales. Comprendo la frustración, pero no es el ejemplo"

Sin embargo, no solo el delantero salió al paso de lo escrito por Crosas. Iván Alejo, actual jugador del Getafe, publicó y más tarde borró: "Preocúpate de tus cosas, que vives de tus declaraciones y no has dado un pase a dos metros en tu vida". Una vez más Crosas respondió: "A eso me dedico. Trabajo en la TV donde opino, y también aquí en Twitter. A diferencia de ti, yo pienso que eres un buen jugador. Otra cosa es la educación o el aceptar opiniones que no te favorezcan. Mucho éxito en tu carrera".

También Dani Pacheco, centrocampista del Málaga y excompañero de Jorge Molina, se mostró crítico con la opinión de Marc Crosas: "Bastante lamentable es que te metas en todos lados sin que te llamen para seguir en la pomada". Crosas no lo obvió: "Jajajaja. ¿Es tu amigo? Calma calma calma".