Samu Saiz: "Vamos al límite, pero como todos los equipos"

Samu Saiz, centrocampista incorporado por el Getafe procedente del Leeds durante el mercado de invierno, consideró que la buena posición que ocupa el equipo en la tabla es el principal motivo por el que se habla del mismo y de su estilo de juego.

"Si el equipo fuese ahí abajo, nadie diría nada del Getafe ni comentaría nada de esto. El equipo está ahí por méritos propios y vamos al límite como todos los equipos que quieren ganar. Pero siempre respetando al rival y todas las acciones del juego. LaLiga demanda que hay que ir al límite en cada jugada y nosotros es lo que hacemos", manifestó.

El jugador retorna a un club que ya conoce: "Después de dos años en Inglaterra, cuando tuve la opción de volver a Getafe me atrajo mucho la idea. Además viendo cómo estaba funcionando el equipo no me lo pensé dos veces. Aquí estamos para ayudar y para sumar".

Asimismo reconoció que la llamada de su entrenador José Bordalás le ayudó a decidirse: "La llamada del entrenador es importante para terminar de convencerte y venir a jugar aquí. Nadie puede dudar de que el entrenador está haciendo las cosas genial. El año pasado ya el equipo estuvo a punto de meterse en Europa y este año estamos peleando por esos puestos que son muy bonitos".

Aunque lleva poco tiempo, ya ha sido titular y aspira a todo con los azulones: "Me ha costado entrar porque el equipo anda muy bien y compite muy bien. El otro día el entrenador me dio la confianza de jugar de inicio".

"Aquí venimos todos para ayudar, para sumar y que el equipo no pierda esa fuerza y esas ganas con las que está compitiendo para seguir en esos puestos de privilegio que estamos y que son muy complicados de mantener. El objetivo es la permanencia pero nadie te quita que soñar con esas cosas es bonito", añadió.

Por otro lado habló de su posición en el campo: "Me encuentro cómodo jugando, si estoy en la grada no. Vengo aquí a competir, a trabajar, a sumar mi granito de arena. Si el míster decide ponerme por dentro mejor porque al final es mi posición de toda la vida pero si decide ponerme por banda, a trabajar y a ayudar a los compañeros en lo que pueda".