Bordalás ve bien el acto de apoyo que prepara su afición ante el Celta

Getafe (Madrid), 8 feb (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, defendió la decisión de su afición de pedir respeto hacia el equipo aprovechando el duelo que deberá medirles contra el Celta de Vigo en el Coliseum Alfonso Pérez.



"Me parece bien. Todo lo que hagan nuestros aficionados me parece fenomenal. Ellos tienen el sentimiento de que no se está respetando al equipo, al club y a la entidad cuando el Getafe siempre es un club que respeta a todos", declaró en la rueda de prensa previa.



De cara a esta cita, la Federación de Peñas del conjunto azulón ha anunciado una reivindicación 'a la japonesa' realizando una jornada de apoyo en la que recibirán al autobús del equipo, llenarán el estadio con cartulinas donde se lee la palabra 'Respect' ('respeto' en inglés, término utilizado con recurrencia por la UEFA) y aplaudirán hasta el minuto cinco en reconocimiento al club.