Iago Aspas reaparece en Getafe tras mes y medio lesionado

Getafe (Madrid), 9 feb (EFE).- El delantero internacional español Iago Aspas, que se lesionó el pasado 22 de diciembre frente al Barcelona en el Camp Nou, reapareció este sábado frente al Getafe, en el Coliseum Alfonso Pérez, en la derrota frente al equipo madrileño.



Aspas, ídolo de la afición viguesa, volvió a jugar en Getafe después de perderse los últimos cinco partidos de Liga del Celta, de los cuáles su equipo solo ganó uno y se mantiene en la zona baja de la clasificación.



El delantero pontevedrés inició el partido en el banquillo frente al Getafe, saltó al césped del Coliseum en el minuto 65 sustituyendo a Boufal y se puso el brazalete de capitán en su brazo izquierdo.



En el primer balón que tocó puso un centro que remató de cabeza Brais Méndez por encima del travesaño y en los minutos que estuvo sobre el campo su equipo mejoró bastante en ataque.



Lo que no pudo hacer Aspas es marcar al Getafe, único equipo junto al Villarreal de los veinte de Primera al que no ha marcado nunca. Al conjunto castellonense no le ha marcado en siete encuentros y al madrileño en diez.



Esta temporada Iago Aspas ha disputado 19 partidos oficiales con el Celta, todos menos dos como titular, y ha marcado once goles.