El agente de Bordalás niega "que haya firmado nada con el Sevilla"

Y si lo tuviera, no iba a confirmarlo en una previa de un Getafe-Sevilla, en el que ambos pelean por la Liga de Campeones, pero el caso es que el agente de José Bordalás ha salido al paso de las informaciones que situaban al técnico azulón en el banquillo nervionense la próxima temporada.

José Manuel Tárraga, no obstante, no ha dicho que Bordalás no vaya a cambiar de aires en verano, sino que "no ha firmado nada con el Sevilla". En declaraciones a As, curiosamente el mismo medio que dio la información sobre el fichaje del ex del Alcorcón por parte de la entidad hispalense, el representante ha insistido en que Bordalás "tiene contrato en vigor con el Getafe para ésta y la próxima temporada".

"El técnico ha dicho por activa y por pasiva que no quiere saber nada ni de posibles ofertas de otros clubes ni de su posible renovación con el Getafe hasta que acabe la temporada. Se centra únicamente en lo deportivo y no quiere que nada altere el vestuario en este tramo final de campeonato en el que hay tanto en juego", remató Tárraga.

Obviamente, a Bordalás le sobran las 'novias' y, sea al Sevilla o no, hasta en el Getafe dan por hecho que 'volará' el próximo verano...