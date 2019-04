Bordalás: "Es rotundamente falso que tenga un acuerdo con el Sevilla"

José Bordalás, entrenador del Getafe, desmintió este sábado en rueda de prensa tener un acuerdo con el Sevilla para la próxima temporada y se mostró molesto por las informaciones que situaban al técnico en el conjunto nervionense.

En la víspera del choque clave por participar en la Liga de Campeones ante un rival directo como el cuadro sevillano, Bordalás quiso dejar claro que sólo piensa en dirigir al Getafe.

"Con respecto a una noticia que salió ayer en un diario, que José Bordalás tenía una cuerdo con el Sevilla, comentar que es rotundamente falso. Es una noticia que no me gustó porque tengo una gran responsabilidad. Nos enfrentamos al Sevilla y eso no es bueno para nadie", dijo.

"Tengo contrato un año más con el Getafe y sí que es verdad que el Getafe me ofreció ampliar el contrato a través de mi agente. Le prohibí hablar con nadie. Estamos centrados en dejar al equipo lo más arriba posible y luego se hablará. Me molestó bastante, se puede malinterpretar todo. Tenemos una afición maravillosa a la que tenemos un gran respeto", añadió.

Cuestionado por si habría llamado "loco" a cualquier aficionado que en pretemporada le hubiera dicho que a falta de seis jornadas estaría luchando por la cuarta plaza, contestó que no.

"Ese comentario le hacía yo a la plantilla hace pocos días. Lo habríamos firmado. No le habríamos tomado por un loco ni mucho menos. Siempre hay sorpresas agradables en el fútbol. Por eso este deporte es tan agradable", explicó.

"Lo hemos visto estos días en equipos como el Ajax, que llevaba muchos años sin llegar a la Champions. Nadie contaba con ellos. Sin embargo, en estos momentos, están en semifinales. El fútbol es espectacular. El Getafe es una sorpresa agradable para el fútbol y para la Liga española", añadió.

Para Bordalás, el choque ante el Sevilla "será muy importante" y dejó claro que se enfrenta a un club "grandísimo" que está un punto por encima del Getafe.

"Tenemos una oportunidad de hacer un gran partido y de mostrar nuestra mejor cara. Queremos intentar ganar el partido, pero va a ser difícil. Queremos seguir sumando puntos y estar lo más arriba posible", comentó.

También tuvo buenas palabras para Pablo Sarabia, de quien dijo que si fuera seleccionador le convocaría sin dudarlo para jugar con España.

"Al final hay un seleccionador. Hay que respetar cualquier decisión que tome porque es el que decide y el que conoce a los que convoca. Si fuera seleccionador, sí le convocaría. Para mí es un grandísimo jugador. Los entrenadores toman las decisiones y estoy seguro de que si sigue a ese nivel, estará en la selección".

Respecto a la posibilidad de entrar en la Liga de Campeones, manifestó que no quiere "oír hablar de objetivos" porque el Getafe siempre va partido a partido. Aún así, declaró que la pelea por la cuarta plaza está muy igualada y recordó que este fin de semana su equipo tiene la posibilidad de ganar al Sevilla y ocupar esa posición.

Por último, tras asegurar que Dimitri Foulquier es duda para el encuentro, reflexionó sobre cómo tiene que cambiar el mundo del fútbol.

"No tenemos mucho tiempo para prestar atención da lo que puede deparar el futuro. No paro a pensar más allá. Pero no veo con buenos ojos que tengamos que hacer convocatoria y dejar futbolistas fuera. Quiero que todos puedan estar en el banquillo y convocados. Luego los entrenadores decidimos. De hecho ya parece que en los mundiales están todos. En las ligas regulares debería cambiar. Nunca lo he entendido y con todos los cambios que hay en el fútbol eso debería cambiar".