Bordalás: "Ojalá no estuviera Benzema, pero tienen que estar los mejores"

José Bordalás, entrenador del Getafe, alabó este miércoles en rueda de prensa el estado de forma de Karim Benzema y dijo que aunque desearía que el francés no jugara contra su equipo, añadió que en un partido de fútbol "tienen que estar los mejores".



El técnico alicantino analizó el choque ante el Real Madrid que será clave para sus aspiraciones de terminar la temporada en puestos de Liga de Campeones y tuvo buenas palabras para uno de los jugadores que está más en forma de la plantilla del conjunto blanco.



"Benzema es un grandísimo jugador. No por estos momentos, que está espectacular en cuanto a hacer goles. Pero nunca he tenido duda de que es un magnífico jugador. Pero no sólo Benzema. Están ahí porque son los mejores del mundo. La preocupación es máxima para todos. Está marcando las diferencias. Ojalá no estuviera, pero para los que nos gusta el fútbol, tienen que estar los mejores", declaró.



Bordalás negó que el Real Madrid no se juegue nada "como dice mucha gente" y habló sobre la importancia que tiene lucir la camiseta del equipo dirigido por Zinedine Zidane.



"Si peleara por el título, sería otro aliciente. Vestir la camiseta del Real Madrid requiere mucha responsabilidad. Los jugadores están obligados a hacer buenos partidos y tenemos que enfrentarnos a los mejores", comentó.



"Siempre hay un gran aliciente en enfrentarte al Real Madrid. Todos quieren participar. No deja de ser un partido de fútbol donde hay tres puntos en juego. Nos estamos jugando algo. El Real Madrid no se juega un título, pero tienen una gran responsabilidad, son grandes profesionales", agregó.



Además, reconoció que al jugar ante un equipo como el Real Madrid, las posibilidades de ganar "se reducen" y volvió a insistir en que aunque no se juegue nada "es un grandísimo club" que pondrá el partido muy difícil al Getafe.



"Únicamente pensamos en nuestro partido, con nuestra afición y estamos convencidos de que podemos hacer un buen encuentro. Tenemos mucha moral y hay que apelar al espíritu del equipo y a la ilusión que tiene. Estamos convencidos de que podemos hacer un gran partido", manifestó.



Sobre si será el partido más importante de la década para el Getafe diez años después de las finales de Copa del Rey y de la eliminatoria ante el Bayern Múnich, indicó que la historia "no hace ganar partidos" y más a equipos pequeños como el azulón.



"El Getafe vivió momentos muy dulces, increíble. Fue finalista de dos Copas, se enfrentó al Bayern. Eso forma parte de la historia. Vivimos otro momento dulce, hay que disfrutarlo, es un partido muy importante y muy interesante".



También lamentó la posible ausencia por sanción del defensa togolés Djené Dakonam e informó de que intentará que su baja se note lo menos posible.



"Es un jugador importantísimo en nuestro equipo. Están todos los jugadores muy ilusionados y lo van a hacer bien. El club está a la espera con el recurso a ver si se puede contar con él", explicó.



Por último, dejó claro que aunque el Getafe no acabe la temporada en la cuarta posición, la temporada de su club habrá sido muy buena.



"No hablo más allá del partido. No se lo permito a los jugadores. Quedan pocas jornadas. La igualdad es manifiesta. Si mañana perdemos o el Sevilla ganara o el Valencia, nos quedaríamos fuera. Hay mucha igualdad y puede pasar cualquier cosa. Esos equipos tienen ese objetivo y desde principio de temporada. Nosotros no. Nuestra temporada es de matrícula pase lo que pase", acabó.