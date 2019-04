Bordalás: "Tengo prohibido hablar de Europa"

José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este jueves en rueda de prensa, después de empatar 0-0 contra el Real Madrid, que tiene "prohibido" hablar de Europa pese a que su equipo es cuarto a falta de cuatro partidos para el final de Liga.



"La gente puede hablar de Europa y la prensa también. Yo tengo prohibido hablar de Europa. Es dificilísimo. Hay equipos que se juegan mucho y van a pelear. Pero es normal que la gente se ilusione. Hay tiempo para conseguirlo y tiempo para quedarte fuera. Hay que seguir trabajando con humildad", destacó.



Bordalás insistió en hablar sólo de ir "partido a partido" y quiso felicitar a sus jugadores por el buen encuentro que firmaron ante el Real Madrid, al que calificó como un gran "equipo".



"Siempre, se jueguen algo o no, son grandes. Lo hemos intentado. El primer tiempo nos costó contener algunas situaciones. Estuvimos serios en defensa. En el segundo tiempo apenas nos generaron y arriesgamos. Hubo un momento con cuatro delanteros. Intentamos conseguir la victoria. Al final un punto. Seguimos sumando. Felicito a los chicos", comentó.



"No ha habido muchas ocasiones. Es verdad que los dos equipos en defensa han estado muy serios. Casemiro siempre estaba entre centrales ayudando intentando evitar que marcáramos. Nos hemos desordenado al final. Contra un equipo como el Real Madrid, si te golpean es difícil darle la vuelta al partido", agregó.



Por último, Bordalás dijo que de momento sólo piensa en el partido ante la Real Sociedad y resaltó que no mira al calendario que le resta al Getafe hasta final de curso.



"Hace pocas semanas se hablaba de calendario asequible, de equipos que no se jugaban nada. Pero se ha visto que compiten con responsabilidad. El hecho de que no se jueguen nada no es importante. La Real es un grandísimo equipo, el Girona se juega el descenso, el Barcelona siempre quiere ganar. De aquí al final va a ser complicado".