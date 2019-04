La afición del Getafe prepara una protesta contra los árbitros por el VAR

Getafe (Madrid), 30 abr (EFE).- La Federación de Peñas del Getafe ha mostrado públicamente su intención de recibir con una 'pañolada' a los árbitros del partido que disputarán frente al Girona la próxima jornada en "protesta por los arbitrajes" que vienen sufriendo y en "repulsa a la injusta sanción" a su entrenador José Bordalás.

La afición del Getafe se encuentra muy molesta por el arbitraje en Anoeta de Prieto Iglesias, sobre el césped, y de Medié Jiménez, en la sala VAR, por dos supuestos penaltis a su favor que no señalaron los colegiados.

Los dos errores de Medié Jiménez, que no pidió a Prieto Iglesias que fuera a revisar al vídeo los penaltis a Hugo Duro, tras un codazo de William José, y otro a Jaime Mata, por derribo de Rulli, han hecho que el Comité Técnico de Árbitros le haya dejado sin arbitrar la próxima jornada.

Ese es uno de los dos motivos por los que la afición del Getafe ha informado públicamente que protestará en el próximo partido, recibiendo al trío arbitral en el Coliseum Alfonso Pérez con una pañolada.

El otro motivo es en señal de "repulsa por la injusta sanción" a José Bordalás, que fue expulsado en el último partido frente a la Real Sociedad por protestar esas acciones.

Al término del partido, Bordalás fue muy crítico también en la sala de prensa. "Diga lo que diga, en el acta van a poner lo que él quiera y me sancionarán. Le digo al árbitro que ha habido dos penaltis y me expulsa, pero los penaltis son muy claros, además de una mano al final que no sé si fue dentro o fuera del área, pero hemos sido claramente perjudicados", declaró.

El partido de la próxima jornada frente al Girona es clave para el Getafe de cara a sus opciones de acabar la temporada en puestos de Liga de Campeones. El equipo madrileño es cuarto con 55 puntos, los mismos que el Sevilla, quinto, y tres por encima del Valencia, sexto.