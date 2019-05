Ángel: "La ilusión y la ambición no nos la va a quitar nadie"

Madrid, 9 may (EFE).- Ángel Rodríguez, delantero canario del Getafe, declaró este jueves que acabar la temporada clasificado para la Liga de Campeones sería "una campaña de oro" y aseguró que "la ilusión y la ambición" no se las va a quitar nadie.



A falta de dos jornadas para acabar la Liga, el Getafe es cuarto clasificado con tres puntos de ventaja sobre Sevilla y Valencia.



"Queremos seguir haciendo historia entrando en Liga de Campeones porque sería una campaña de oro y acabar la temporada así será histórico. Tenemos una posibilidad de oro y, aunque va a ser difícil, vamos a intentarlo", dijo Ángel.



"Quedan dos partidos complicados, pero la ilusión y la ambición no nos la va a quitar nadie. Europa no era el objetivo, pero ahora que lo tenemos tan cerca queremos entrar. La palabra Champions no la queremos pronunciar muy alto, pero dependemos de nosotros y vamos a por ello", confesó.



Esta jornada, el Getafe visita el Camp Nou para medirse al líder, el Barcelona, que ya no se juega nada al ganar el campeonato hace dos semanas.



"El Barcelona es peligroso, ha hecho una buena temporada y es un gran equipo. Va a ser complicado ganarles en su campo, pero el Getafe es mucho Getafe, hemos competido maravillosamente y tenemos opciones", confesó Ángel, que este jueves recibió un reconocimiento por parte del club azulón por marcar el gol 600 del club en Primera.



La próxima temporada, el delantero canario espera seguir en el Getafe disfrutando de la competición europea.



"Tengo contrato en Getafe, estoy muy contento, muy a gusto, y muy orgulloso de este club", señaló.



Los anteriores goleadores centenarios del Getafe fueron Nacho Pérez (100), Soldado (200), Manu del Moral (300), Adrián Colunga (400) y Pablo Sarabia (500).



Ángel Rodríguez, que cumple su segunda temporada en el Getafe, lleva disputados 76 partidos con la camiseta azulona y ha marcado 26 goles.