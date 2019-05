Ángel Rodríguez, el George Martin del Getafe

Con la resaca muy fresca de la debacle de Anfield, el Getafe comparecerá en el Camp Nou para enfrentarse al Barcelona con ganas de sujetar la última plaza que da acceso a la Liga de Campeones. El Liverpool, culpable de la crisis azulgrana, tenía su George Martin particular, el quinto Beatle, Jürgen Klopp. En el Getafe, ese puesto es para Ángel Rodríguez.

El delantero canario es el jugado número 12 del Getafe, el que más veces ha salido desde el banquillo para convertirse en un revulsivo. Lo ha hecho hasta en 16 ocasiones, suma 1.700 minutos en Liga y, como sus dos compañeros de ataque, Jaime Mata y Jorge Molina, es una pieza clave en el equipo que dirige José Bordalás.

En el Camp Nou, Ángel será titular si no hay sorpresas porque Jaime Mata cumplirá ciclo de tarjetas tras ver una cartulina amarilla la pasada jornada durante el partido frente al Girona.

Ángel jugará junto a Jorge Molina en punta y será una amenaza para un equipo que intentará resarcirse del terremoto de Liverpool. En sus botas estará la responsabilidad de marcar para dar algún punto al Getafe que le acerque a la tan ansiada Liga de Campeones.

Esa responsabilidad no es una hipótesis. Prácticamente es una realidad por una razón estadística: Jorge Molina y Jaime Mata han marcado 14 goles cada uno en Liga, mientras que Ángel añade 8 a la cuenta. Entre los 3, suman 36 de los 46 tantos de su equipo.

Sólo el francés Dimitri Foulquier, con 3 dianas; Sergi Guardiola (ahora en el Valladolid) y el uruguayo Leandro Cabrera, con 2; y el charrúa Mauro Arambarri, el senegalés Amath Ndiaye (lesionado), el portugués Vitorino Antunes (también en la enfermería) y Samu Saiz, con un tanto cada uno, han colaborado en las tareas anotadoras del Getafe.

En Copa del Rey la historia tampoco es diferente. Ángel es el máximo goleador del torneo con 5 goles. Jaime Mata y Jorge Molina han marcado 2 cada uno. Colaboran en la anotación Francisco Portillo y Robert Ibáñez con un tanto. En total, en todas las competiciones, Ángel ha metido 13 tantos por los 16 de sus dos rivales por el puesto.

A esos números hay que hay que añadir que entre los 3 también se reparten casi todas las asistencias del Getafe. Suman 12 de 32 pases de gol en Liga, cerca del 50 por ciento. En el equipo de José Bordalás, el gol se cuece arriba. La defensa, la segunda menos goleada del torneo, hace otro trabajo importante: no encajar.

Pero Ángel, el "quinto Beatle" del Getafe, el jugador número 12, el George Martin del club azulón, necesita más partidos en el once inicial de Bordalás. Como el productor de The Beatles, está demasiado a la sombra de sus compañeros.

George Martin fue el culpable de dar forma a las ideas de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y en menor medida Ringo Starr, que apenas consiguió introducir dos de sus composiciones en los álbumes de los "Fab Four" ("Don't Pass Me By" y "Octopus's Garden" en el "White Album" y en "Abbey Road", respectivamente.

Los arreglos de Martin en muchos temas de The Beatles marcaron la diferencia entre una buena canción y un himno. Las cuerdas de "Eleonor Rigby", el clavicordio de "In My Life", el corno francés en "For No One" o la orquesta cromática con clímax final en "A Day In The Life" fueron sólo algunos ejemplos del buen trabajo de uno de los productores más influyentes de la historia de la música.

Ángel, por la puerta de atrás, ha influido muchísimo en los números que tiene el Getafe. Aprovecha al máximo sus momentos. Desde el banquillo, saltó al campo y anotó contra el Valladolid, Villarreal, Athletic y Girona. Sus goles dieron nueve puntos al Getafe y sus minutos sobre el terreno de juego valen su peso en oro.

Ahora, en el once inicial, Ángel espera que todos los focos apunten a su figura. Quiere dejar de ser el George Martin del Getafe, el quinto Beatle.

En el Camp Nou, espera convertirse en uno de los "Fab Four" ante un equipo, el Barcelona, que no quiere saber nada relacionado con Liverpool, un nombre que estará ligado para siempre con una de las mayores humillaciones de la historia del club azulgrana.