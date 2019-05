Bordalás: "Es un mérito sin precedentes y quedará en la historia del Getafe"

José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este sábado en rueda de prensa que la clasificación de su equipo en la quinta posición de la Liga supone "un mérito sin precedentes" para el conjunto madrileño, que quedará en la "historia" de la entidad presidida por Ángel Torres.



"Muchas veces caemos en el error de no valorar lo que ha hecho el equipo. El hecho de haber estado muchas semanas en puestos Champions, no nos tiene que generar ninguna duda. Hay que darle el valor que tiene y disfrutarlo. Haber conseguido estar en Europa no es fácil para un equipo como el Getafe", dijo.



"Lo conseguimos en dos ocasiones, una vez por ser finalista de Copa. El Getafe, todos los años en Primera División sólo lo había conseguido dos veces. Es un mérito sin precedentes y quedará en la historia del Getafe", agregó.



Bordalás no quiso hablar sobre su futuro. De momento, tiene un año más de contrato y una cláusula de rescisión de un millón y medio de euros. Pidió que le dejen disfrutar un tiempo de la buena temporada que ha firmado el Getafe.



"Ahora no voy a hablar de ese tema. Vamos a disfrutar. No podemos hablar más allá de hoy. Estamos en la situación de muchos jugadores. Esto es fútbol y tengo contrato. Voy a hablar de la temporada del equipo y a disfrutar de la gran temporada. Disfrutar aunque sean unos días. Ahora mismo vamos a disfrutar del año que ha hecho el equipo y por favor dejadme que disfrute de eso y no preguntarme más allá. Sabemos que cuando acabe esto hay que pensar en el futuro. Dejadnos desconectar unos días y que disfrutemos con la afición".



También recordó que lo que ha conseguido el Getafe no está al alcance de "cualquiera" y afirmó que muchos equipos, con presupuestos tres veces más altos, han terminado por debajo de su equipo en la clasificación.



"Siendo un equipo muy pequeño, estar tantas semanas en puestos europeos es extraordinario. La temporada ha sido increíble. Hay que disfrutar, hemos trabajado muy duro. Tenemos la suerte de contar con una plantilla que tiene un compromiso altísimo. Podemos dar lo mejor o lo peor, pero siempre dando la cara. Estar en Europa es el premio al trabajo", declaró.



Asimismo, desveló en qué pensó cuando se quedó sólo en el césped después de la celebración tras el partido ante el Villarreal: "En mi familia, en mis padres que estarían muy satisfechos de ver a su hijo que las cosas le van bien, que estamos haciendo una gran temporada. En esos momentos te acuerdas de las personas a las que quieres y de las que no están. Una mezcla de satisfacción y de pena por las personas que no están", comentó.



Cuestionado por si sufrió "un bajón" por no haberse clasificado para la Liga de Campeones después de estar en la cuarta plaza durante muchas jornadas, respondió con claridad de forma negativa.



"No. Hemos quedado encima de equipos que tenían ese objetivo al principio de campeonato. Firmamos esta temporada, es fantástica. No me quedo con mal sabor de boca. Ni yo ni los jugadores. La afición ha sabido agradecer nuestro trabajo. Les doy las gracias. Y a mi presidente, y a mis jugadores, que han tenido un compromiso diez y un nivel humano diez", dijo.



"Los técnicos disfrutamos poco y envejecemos mucho. Es un nivel de estrés y exigencia alto. Estuvimos también hasta lejos en la Copa del Rey. Hay poco tiempo para saborear. Ha habido más alegrías que decepciones. Pero hemos disfrutado después de cada partido que hemos hecho bueno", finalizó.