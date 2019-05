Ángel Torres: "Creo que Bordalás va a cumplir contrato sin ningún problema"

Ángel Torres, presidente del Getafe, afirmó este domingo que cree que su entrenador, José Bordalás, cumplirá "sin ningún problema" el año que le queda de contrato en el club madrileño.



Menos de 24 horas después de conseguir una histórica quinta plaza, la mejor del conjunto azulón en las 14 temporadas que ha jugado en Primera División, el máximo mandatario del Getafe se mostró optimista sobre la continuidad de su técnico.



"Tiene contrato y a mí no me ha dado para pensar otra cosa. Todo lo contrario. Él se quiere sentar esta misma semana antes de irse de vacaciones para planificar. Está contento y feliz. Del fútbol nunca se puede decir de este agua no beberé. Es complicado. Creo que va a cumplir el contrato sin ningún problema. Quién sabe si puede estar algún año más. Ojalá", comentó.



Torres, que acudió junto al resto de la plantilla y cuerpo técnico para hacer la tradicional ofrenda floral a la Virgen de Los Ángeles, también analizó el año del Getafe y se mostró muy satisfecho por la temporada que completó su equipo.



"Ha sido un gran año, sobre todo por la regularidad. Se ha visto que el equipo desde el principio tenía ganas y hambre y que podían hacer historia tanto en la Copa como en la Liga. Al final, haber batido el récord de puntos y de clasificación y quedar quintos en la mejor Liga del mundo es para estar satisfechos. Quedó la golosina de llegar al cuarto puesto. Ha sido bonito, hemos luchado con grandes equipos y muy satisfechos con lo que hemos hecho", dijo.



También analizó los planes de futuro de su equipo y reconoció que tendrá que hacer refuerzos para afrontar tres competiciones la próxima temporada.



"El equipo, lo tenemos claro por cómo se ha trabajado y por la gente que hay. Tenemos cedidos que tienen que venir a hacer la pretemporada. Eso lo empezaremos a ver ahora en la primera reunión para empezar a trabajar. Los que no vayan a continuar se lo diremos y el resto estar tranquilos y reforzar", explicó.



"Aunque hemos hecho un gran año, en el fútbol hay que hacer cambios cuando van bien las cosas. Cuando van mal y haces cambios, malo. Quitando la portería, que la tenemos muy segura, en el resto de las líneas hay que reforzar sin volvernos locos. También va a depender de lo que nos quiten. La intención es no sacar a nadie este año y aguantar otro año más sin tocar la plantilla. Aún así, seis o siete fichajes habrá", agregó.



Asimismo, manifestó que cree que este verano habrá bastantes movimientos porque los equipos de las grandes ligas europeas, como el Real Madrid o el Barcelona, agitarán el mercado afectando al resto de clubes.



"Jugué dos años Europa y sé cómo va esto. Ahora planificaremos bajas y altas. Se irán de vacaciones hasta el 12 o 13 de julio. Nos veremos con el mister esta semana y veremos las bajas. Este año se va a mover mucho el mercado porque los grandes, al moverse, los del medio tenemos que tener cuidado. Tenemos la mitad del trabajo hecho, para eso contratamos a un director deportivo hace mes y medio. Espero hacer un buen equipo y tocar lo menos posible".



Por último, cuestionado por si fue una "pena" no acabar en la cuarta posición, respondió que eso no "empañará" el gran curso del Getafe, que luchó hasta el final con equipos de mucho más presupuesto e historia como el Sevilla y el Valencia.