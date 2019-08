Bordalás: "Confiamos en interpretar bien el partido frente al Athletic"

Getafe (Madrid), 23 ago (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, declaró este viernes que afrontan el partido contra el Athletic Club de Bilbao con "ilusión" por ser el primero de la temporada en el Coliseum y se mostró "confiado en saber interpretar bien" el duelo para poderse llevar los tres puntos.

El Getafe se estrena esta jornada ante su afición después de perder en el debut liguero la pasada semana frente al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.

"Afrontamos el partido con ilusión y con ganas de volver al Coliseum para ver a nuestra afición y hacer un gran partido. Tenemos ganas después de la derrota en el Wanda", dijo Bordalás, que reconoció que fue "una pena" la derrota en un duelo en el que su equipo fue "de menos a más".

El Athletic, por su parte, llega a este partido lanzado por la victoria de la primera jornada frente al Barcelona con un gol casi al final del choque.

"El Athletic es un gran rival y viene con ese ánimo y esa confianza. Será complicado porque las victorias te dan estímulo y son un buen equipo", señaló.

"Es un equipo que ya experimentó una gran mejoría con la llegada de Gaizka Garitano y ahora sigue siendo difícil. Defienden con mucho orden y tienen calidad con Raúl García, Williams o Muniain. Siempre ha sido complicado, pero nosotros confiamos en interpretar bien el partido. Tenemos ilusión, ganas y con la ayuda de la afición confiamos en hacer un buen partido", comentó.

Bordalás cuenta para este encuentro con la importante baja de su delantero Jorge Molina, sancionado tras ser expulsado la pasada jornada frente al Atlético de Madrid por un pisotón por detrás a un jugador rival.

"No hay intencionalidad, pero nos toca aceptar lo que se decide. He hablado con el chico. Jorge nunca fue violento, no tuvo intencionalidad de hacer daño a nadie y dentro del campo se comporta como es fuera. Lo conocen todos. Con esto está un poco tocado", concluyó.