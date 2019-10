Bordalás: "No veo irregularidad en el Sevilla"

José Bordalás, entrenador del Getafe, declaró este sábado que no ve irregularidad en el Sevilla, su próximo rival, al que visitarán tras perder en la Liga Europa con el Basilea suizo, un partido que ya es "historia".

Después de tres victorias consecutivas, el Getafe vio frenada su buena racha hace dos días con la derrota en la competición continental con el Basilea, aunque sus opciones de pasar de ronda siguen intactas por el segundo puesto que ocupan.

"El partido del jueves es historia", dijo Bordalás, centrado plenamente en su desplazamiento al Sánchez-Pizjuán. "Tenemos un partido importante ante el Sevilla, con una gran afición y un escenario importante. Es emotivo y ya estamos pensando en hacer un gran partido el domingo", señaló.

Para Bordalás el Sevilla tiene "un gran plantel" y, en su opinión, no cree que le esté costando encontrar el ritmo de la competición. "No creo que les esté costando. Su objetivo es pelear por estar entre los mejores. No le veo irregularidad. La igualdad de nuestra Liga te hace que no ganes fácil nunca y por eso será muy complicado. Aquí cuesta ganar a todos los equipos", confesó.

El técnico del Getafe ha preparado a conciencia el partido contra el Sevilla, aunque no quiso desvelar los cambios que hará en el once ni los planes tácticos que tiene para el choque. "Si lo dijera estaría desvelando cosas. Los entrenadores trabajamos para superar al rival. El Sevilla está mostrando una gran solidez y nosotros vamos con la ilusión de sacar un buen resultado. El desarrollo del juego nos dirá", comentó.

Por último, Bordalás habló sobre Djené, que no está convocado frente al Sevilla y cuyo error propició el gol del Basilea que dio la victoria al cuadro suizo. "Fue un infortunio, le puede pasar a cualquier jugador. Al final sabéis el calzado que usan los jugadores, si tomas una mala decisión en el calzado, te puede pasar. Hablé con él y está anímicamente bien", concluyó.