El Getafe confía en sus cuentas para seguir en la Liga Europa

Un día después de perder contra el Basilea en Suiza, en un partido en el que el árbitro anuló un gol a Ángel Rodríguez por un fuera de juego inexistente, el Getafe sigue clamando por el VAR y confía en sus cuentas de los dos próximos partidos para pasar de ronda en la Liga Europa. El conjunto suizo ganó 2-1 al equipo español y complica la clasificación al cuadro azulón, segundo en el grupo C con los mismos seis puntos que el Krasnodar ruso y a cuatro de distancia del Basilea con dos jornadas por disputarse.

José Bordalás, entrenador del Getafe, fue muy crítico al término del partido con la actuación arbitral y con la ausencia del VAR hasta los dieciseisavos de final. "Ya desde el banquillo me pareció que no era fuera de juego. En una competición como esta no se pueden cometer estos errores", dijo Bordalás en conferencia de prensa.

Esta derrota complica mucho al Getafe hasta el punto que tendrá que afrontar como dos finales los dos próximos partidos frente al Trabzonspor, en Turquía, y contra el Krasnodar, en el Coliseum Alfonso Pérez. Lo primero es ganar al conjunto turco, porque todo lo que no sea puntuar complicaría aún más sus opciones debido a que el último partido sería a todo o nada frente al Krasnodar, que recibe la próxima jornada al Basilea, al que le valdría el empate para certificar su pase matemático a la siguiente ronda.

Aún así, también tiene opciones de pasar como primero de grupo. Para ello el Getafe tendría que ganar los dos partidos y que el Basilea sume como máximo un punto. Si el cuadro suizo empatara los dos y se diera doble empate a 12 puntos en la clasificación, el Getafe terminaría segundo. Sin casi tiempo para descansar, el Getafe afrontará en dos días otro partido importante de la Liga española. Será en el Coliseum frente a Osasuna, una de las revelaciones del campeonato con 18 puntos, a solo uno del equipo madrileño.

Para ese encuentro Bordalás volverá a retocar su once titular con la vuelta de jugadores más habituales en Liga como el lateral derecho uruguayo Damián Suárez, el central togolés Djené o el delantero Jorge Molina, todos ellos sin jugar en Suiza.