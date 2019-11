El Espanyol, a ganar al Getafe sin excusas

Barcelona/ Getafe (Madrid), 23 nov (EFE).- El Espanyol afrontará el choque ante el Getafe como una reválida tras los malos resultados del equipo en LaLiga Santander, donde ocupa la penúltima posición, y como una de las últimas oportunidades para mejorar su rendimiento antes del cierre de la primera vuelta.



El equipo de Pablo Machín ha presentado cierta mejoría, pero los resultados no llegan. El vestuario es consciente de que los discursos y los debates sobre el estilo ni sirven ni interesan a la grada: toca ganar. Ya no hay excusas. Y más en su estadio, donde todavía no han arañado ningún punto en esta temporada.



De hecho, el Espanyol es el peor equipo local de la competición y uno de los peores de toda Europa. Además de los cero puntos, el cuadro catalán es el conjunto menos realizador en casa, con dos dianas anotadas, y el que más recibe como anfitrión, con trece goles encajados.



Se verá las caras con el Getafe, club que junto al equipo de Machín, fue una de las dos sorpresas agradables de la temporada pasada, en la que ambos lograron uno de los billetes para disputar la Liga Europa. Los dos equipos llegan a la cita en un estado diferente.



En muchas ocasiones, los equipos de menor presupuesto que consiguen una plaza continental, después sufren durante el año en el que deberían estar disfrutando de su éxito. Otras veces, aguantan el tirón y mantienen la buena dinámica de resultados con mucho esfuerzo.



En el Espanyol y en el Getafe se dan los dos casos. El cuadro 'periquito' pelea por no descender, es penúltimo y suma tres derrotas seguidas. Mientras, al conjunto azulón, la carga de partidos no le ha afectado y es séptimo con los mismos puntos que el Athletic, último equipo que disputaría competición europea.



Esa es la paradoja de ambos rivales. El éxito de uno, ahora es una losa y el del otro es un premio. Y, en el RCDE Stadium chocarán dos estados, uno de preocupación y otro de felicidad.



En el Espanyol, el cuerpo técnico dará la lista de convocados este sábado después del entrenamiento en el estadio. De todos modos, el central brasileño Naldo y el extremo argentino Piatti son bajas seguras. El parón de LaLiga por los compromisos internacionales ha servido también para afinar la puesta a punto física de la plantilla.



Por otra parte, el club catalán, consciente de la relevancia del encuentro, ha puesto en marcha distintas iniciativas para fomentar la asistencia al RCDE Stadium. Además de promociones con las entradas, la entidad ha organizado eventos lúdicos para las horas previas al partido. Quieren que Cornellà-El Prat sea un fortín.



Mientras, el Getafe, pese a que ocupa un puesto cómodo en la clasificación, acudirá a la cita con el fantasma de Osasuna, que en la pasada jornada arrancó un empate sin goles en el Coliseum Alfonso Pérez y que acabó con el técnico José Bordalás muy enfadado en sala de prensa.



El entrenador del conjunto madrileño se quejó del tratamiento que recibe su equipo y del cliché de grupo duro y experto en perder el tiempo durante los partidos que le han adjudicado sus rivales. Y, concretamente, se centró en la figura del preparador de Osasuna, Jagoba Arrasate, a quien acusó de haber usado esos argumentos para calificar al Getafe antes del partido.



Con esa mala resaca de su último choque, el Getafe ya ha superado ese bache y está dispuesto a sumar tres puntos con los que acabar entre los seis primeros de la clasificación después de las primeras 14 jornadas de Liga.



Para conseguirlo, Bordalás podrá contar con casi toda su plantilla salvo con el sancionado Allan Nyom, que cumplirá ciclo de tarjetas amarillas y el lesionado Markel Bergara.



Otros como el portugués Vitorino Antunes y el senegalés Amath Ndiaye, aún deberán esperar para regresar a una convocatoria después de muchos meses apartados por culpa de unas lesiones graves. Poco a poco intentan adquirir ritmo de competición y están a un paso de volver a una lista de citados.



Probablemente, el técnico del Getafe utilizará su once más habitual en Liga con el regreso del uruguayo Damián Suárez al lateral derecho de la defensa y con la duda en ataque de Jaime Mata, Jorge Molina y Ángel Rodríguez: uno de los tres se quedará en el banquillo.



Alineaciones probables:



Espanyol: Diego López; David López, Bernardo, Dídac; Víctor Gómez, Pedrosa, Víctor Sánchez, Marc Roca, Darder; Wu Lei y Ferreyra.



Getafe: Soria; Damián, Djené, Cabrera, Cucurella; Jason, Maksimovic, Arambarri, Kenedy; Jaime Mata y Ángel.



Árbitro: Pablo González Fuertes (Comité Asturiano).



Estadio: RDCE Stadium



Hora: 12:00