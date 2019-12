La muralla del Getafe

Getafe (Madrid), 16 dic (EFE).- A principios de curso, el Getafe sufría con uno de sus sellos de identidad. La buena disposición defensiva de la que hizo gala la temporada pasada, no funcionaba igual. Algo fallaba, el conjunto madrileño recibía demasiados goles y José Bordalás tuvo que corregir el rumbo. Y lo consiguió.



Los datos hablan por sí solos. En los ocho primeros partidos de Liga, el Getafe no pudo mantener su portería a cero. Encajó hasta doce goles, cinco más que un año antes a la misma altura del curso.



Ahora, la situación ha dado un giro de 180 grados. El Getafe, después de ganar este fin de semana 2-0 al Valladolid, encadenó cinco partidos oficiales sin recoger la pelota del fondo de su portería. Sus víctimas, el Trabzonspor turco (0-1), el Levante (4-0), el Eibar (0-1), el Krasnodar (3-0) y, este fin de semana, el Valladolid.



En Liga, excepto el Espanyol, tampoco pudieron con el portero David Soria el Osasuna y el Celta. En total, al equipo de Bordalás, en el torneo de la regularidad, sólo le han marcado un gol en los últimos seis partidos. El honor lo tuvo el chino Lei Wu.



¿Qué ha cambiado desde ese inicio errático hasta ahora? La clave, sin duda, es Bordalás, un hombre exigente, incansable con sus ideas y que no para hasta dar con la tecla. Y, en esta ocasión, no escondió su enfado para declarar públicamente que no estaba contento con la cantidad de goles que recibía el Getafe a principio de temporada.



Por ejemplo, cuando ganó al Mallorca 4-2 en la quinta jornada: "Lo que menos me gusta son los goles encajados. Nos han hecho seis goles en este campeonato y apenas nos han tirado a puerta. Eso es lo que menos me gusta".



O como cuando perdió 0-2 frente al Barcelona y definió el primer tanto del conjunto azulgrana como "de chiste e infantil". "Un equipo profesional no puede encajar un gol así", añadió molesto.



Desde entonces, ha puesto las pilas a sus jugadores y nombres clave en la defensa como el togolés Djené Dakonam o los uruguayos Leandro Cabrera y Damián Suárez, han ido encontrando poco a poco su mejor nivel.



Los dos jugadores charrúas, muy importantes el año pasado, tardaron en conseguir continuidad por culpa de pequeñas lesiones. Cabrera se ha perdido hasta tres partidos oficiales por esa razón y Damián hasta cinco.



También su compatriota Mathías Olivera, que pelea por un puesto en el lateral izquierdo cada jornada con Allan Nyom, de momento hombre de confianza de Bordalás. Olivera se perdió las nueve primeras jornadas de Liga por lesión y hasta hace un mes no ha encontrado su mejor versión.



En todo este tiempo, Bordalás ha tenido que esperar el mejor momento de forma de sus mejores hombres en defensa y, mientras, ha conseguido activar la vía de los menos habituales. Nombres como Xabier Etxeita, Bruno González y Raúl Carnero, también se han entonado en los últimos tiempos.



Pero también han sido claves dos figuras y sus reservas: el uruguayo Mauro Arambarri y el serbio Nemanja Maksimovic. Los mediocentros en el Getafe, con Bordalás al frente, tienen que ser locomotoras. Y, a los suyos, les ha conseguido inculcar la ley del esfuerzo. Son auténticos taponadores.



Y cuando Arambarri o Maksimovic necesitan oxígeno, el técnico del Getafe puede echar mano tranquilamente de David Timor y del marroquí Fayçal Fajr, otros dos hombres incansables que cumplen con las exigencias de su entrenador.



Para Bordalás, la mejor defensa se inicia en los delanteros, pero es en la medular donde sus jugadores empiezan a morder con más fuerza. Ahora, el Getafe lo borda en las tres zonas del campo, pero hace no mucho no era el mismo que asombró en defensa la temporada anterior.



Sin duda, su poderío atrás ha sido clave para ocupar en la actualidad la cuarta plaza en puestos de Liga de Campeones. En las últimas diez jornadas, el Getafe ha sumado 23 puntos, más que nadie, incluso que el Barcelona (22) o el Real Madrid (21).



La clave, ha sido su fortaleza defensiva y una muralla casi inexpugnable que ha vuelto a levantar después de su derribo en los primeros compases del curso. Y un entrenador que no paró hasta volver a dejar su portería a cero en casi todos los partidos.



Juan José Lahuerta