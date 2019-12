Torres: "UEFA dice que sin reforma no podremos jugar Champions en Coliseum"

Ángel Torres, presidente del Getafe, declaró este jueves que si se clasifican para la próxima Liga de Campeones "seguramente" no podrán jugar en el Coliseum Alfonso Pérez si no se acometen una serie de reformas que demanda la UEFA y que cuestan mucho dinero para una instalación que es municipal.



Ángel Torres reconoció que el 2019 que se marcha ha sido "un año histórico en el que se ha trabajado mucho" y se han conseguido grandes éxitos como el premio recibido hace unos días por José Bordalás como mejor entrenador de la Liga española de Primera la pasada campaña.



"Bordalás ha conseguido algo muy difícil que es ser el mejor entrenador en la mejor liga del mundo y tiene la pinta de que puede volverlo a conseguir", dijo Ángel Torres, durante el brindis navideño celebrado en el Coliseum Alfonso Pérez.



Precisamente sobre el estadio azulón habló el presidente, que advirtió que, en caso de clasificarse para Liga de Campeones el próximo curso, "seguramente" no podrán hacerlo en su feudo al carecer de las demandas que exige la UEFA.



"Si nos clasificamos para Liga de Campeones seguramente no podremos jugar aquí porque habría que hacer una gran reforma que cuesta mucho dinero y el campo es municipal", dijo Torres, en alusión a las obras que demanda la UEFA para acondicionar el estadio de cara a la competición continental.



"El fútbol requiere de unos mínimos y ya me lo advirtió la gente de UEFA el otro día en una cena", apuntó.



Ángel Torres dijo que tienen que "hacer un esfuerzo" y aprovechó para, aparte de dar "las gracias al ayuntamiento", hablar de una posible venta de las instalaciones.



"Ahora que podemos, hemos dicho que si quieren nos vendan las instalaciones y las compramos. El ayuntamiento y los habitantes de Getafe no tienen por qué pagar la carga de los catorce o quince mil que vienen", señaló.



"Quiero que sean conscientes que el fútbol es muy bonito y que hay ciudades más importantes que querrían tener un equipo en Primera, pero también sé las dificultades que hay. Me ha dicho la UEFA que si queremos jugar en el Coliseum hay que hacer reformas y no las vamos a hacer en algo que no sea nuestro. El gobierno municipal está colaborando pero no deciden solos, porque también hay una oposición", concluyó.