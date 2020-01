Bordalás: "Hay que respetar muchísimo al Badalona, tienen potencial"

Getafe (Madrid), 10 ene (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este viernes en rueda de prensa que su equipo tiene que respetar "muchísimo" al Badalona, su próximo rival en la Copa del Rey, y apuntó que sus jugadores tendrán que estar "al cien por cien" para pasar la eliminatoria.



Después de superar la primera ronda tras ganar a El Palmar, un equipo de Tercera División, Bordalás no se fía de su siguiente compromiso en Copa, frente a un club de Segunda B que podría crear muchos problemas al Getafe.



"Lo afrontamos con interés, con cautela, con respeto y con ilusión. El Badalona es un equipo que lleva cinco jornadas sin perder. Tiene una gran fortaleza defensiva. Utiliza un dibujo con cinco defensas, cuatro centrocampistas y un delantero. Se repliegan muy bien y contragolpean bien", dijo.



"Contra el Oviedo pasó a la siguiente ronda contragolpeando y haciendo muy bien las cosas. Hay que respetarlos muchísimo. Tienen potencial. Las diferencias en el fútbol son mínimas. Si no afrontamos el partido al cien por cien, tendremos problemas y los pagaremos. Un partido difícil, único y sin más oportunidades", agregó.



El técnico del Getafe insistió en que ha insistido a sus jugadores en dar importancia a todas las competiciones en las que participan, incluida la Copa del Rey, aunque reconoció que la Liga es la "prioridad" del club.



"Pero la Copa tiene una importancia enorme, muy grande. Las eliminatorias son importantes para la entidad y los profesionales. No hay Liga, hemos tenido tiempo de descansar y en Badalona jugará el equipo más competitivo".



Además, recordó que las diferencias tácticas y físicas entre el Badalona y el Getafe son mínimas porque el cuadro catalán trabaja a nivel profesional en esos dos aspectos.



"Tienen muy buenos técnicos y jugadores de solvencia. No se va a notar la diferencia a nivel táctico y físico, se tiene que notar que somos de Primera División Todo el respeto al Badalona. Va a ser un partido difícil. Hay que poner todo el interés", insistió.



También recordó que todos los jugadores de Primera División y él como entrenador incluido, no empezaron su carrera en la máxima categoría del fútbol español. En alguna ocasión, algunos ya saben lo que es eliminar en Copa del Rey a un equipo de una categoría superior.



"Hemos hablado, analizado y estamos preparados para darle la importancia que realmente tiene el partido. El Palmar era de Tercera, no entrenaban a nivel profesional y ellos en el minuto 65 a nivel físico bajaron. Eso no va a ocurrir con el Badalona. No hay diferencias a nivel táctico y físico. Hay que ser muy competitivos, tenemos que defender los intereses del Getafe".