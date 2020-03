Torres: "No vamos a jugar, a Italia no viajamos. Está decidido"

Ángel Torres, presidente del Getafe, afirmó este miércoles que ha decidido que su equipo no viaje a Italia para enfrentarse al Inter y dijo que no tiene ningún "interés" en las consecuencias que pueda tener por parte de la UEFA.



El máximo mandatario del conjunto azulón atendió a los medios de comunicación en las puertas del Coliseum Alfonso Pérez y confirmó que él será el encargado de dar la rueda de prensa previa al choque en sustitución de los previstos José Bordalás y Damián Suarez a las 17:00 horas.



"Yo os atenderé (a la prensa). No vamos a jugar, a Italia no vamos a viajar, eso ya está decidido. He convocado una reunión a las 16:15 horas con los capitanes y el entrenador y contaré la decisión del club. La responsabilidad la tengo yo y creo que hago lo correcto", declaró Torres, en alusión a los riesgos de viajar en plena crisis del coronavirus.



El Inter-Getafe previsto para este jueves corresponde a la ida de octavos de final de la Liga Europa.