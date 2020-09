Palaversa: "Me compararía con Fernandinho y me fijo en Busquets"

Getafe (Madrid), 1 sep (EFE).- El centrocampista croata Ante Palaversa, cedido por el Manchester City al Getafe, declaró este martes que Andrés Iniesta es un jugador que le "gusta", que se "compararía en intensidad" con el brasileño Fernandinho y que se fija en Sergio Busquets.



Palaversa, de 20 años, fichó en enero de 2019 por el Manchester City cuando jugaba en el Hajduk Split, con el que concluyó la temporada tras disputar 28 partidos y marcar dos goles en la Liga croata.



La pasada campaña, sin hueco en el conjunto inglés que dirige Pep Guardiola, estuvo cedido en el Oostende belga, con el que disputó veinte encuentros.



"No he tenido la ocasión de estar con Guardiola. Espero hacerlo en el futuro. El estilo del City y el Getafe no son los mismos, pero espero poder desenvolverme bien en esta posición", dijo Palaversa, en conferencia de prensa, durante su presentación como nuevo futbolista azulón.



Para esta temporada, en busca de minutos, Palaversa aterriza en la Liga española para jugar en el Getafe, al que llega para ampliar la nómina de centrocampistas que actualmente forman el serbio Nemanja Maksimovic, el uruguayo Mauro Arambarri y el español David Timor.



"Soy un mediocentro que me desenvuelvo como número seis y que soy intenso", confeso Palaversa, que también habló sobre sus preferencias y similitudes con otros futbolistas.



"Iniesta es un jugador que me gusta, en intensidad me compararía con Fernandinho y en uno de los que me fijo es en Busquets", concluyó.