Bordalás: "El Betis es un auténtico equipazo"

José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este lunes que su próximo rival en LaLiga, el Betis, "es un auténtico equipazo" que venderá muy caros los puntos al conjunto madrileño. El técnico alicantino reconoció el buen momento por el que pasa el cuadro verdiblanco, actual líder de Primera División pese a perder 2-3 la pasada jornada frente al Real Madrid, y resaltó la calidad de muchos de sus futbolistas.

"El Betis es una auténtico equipazo. Muy experimentado y con jugadores de muchísimo nivel. Siempre esperamos a un equipo difícil y complicado como es el Betis", destacó."Ellos están con confianza porque ganaron los dos primeros partidos e hicieron un buen partido contra el Real Madrid. Es normal, eso da confianza, pero nosotros también la tenemos. Tenemos mucha ilusión para intentar ganar sabiendo las dificultades del Betis", añadió.

Para Bordalás, siempre es "importante" empezar "bien" la Liga y desveló que las sensaciones de su equipo después de ganar 1-0 a Osasuna y de empatar 0-0 en su visita al Alavés "son buenas". "Recién comenzó esto, todos están en periodo de inicio y construcción. Tenemos que tener los pies en el suelo. Esto es muy largo y van a pasar muchas cosas", dijo.

"Mi pensamiento es el partido inmediato. No pensamos más allá. Es verdad que analizamos los esfuerzos de los jugadores. Ahora no pensamos en el partido del fin de semana, sino en el de mañana contra el Betis. Le damos mucha importancia a lo inmediato. Es muy difícil esto", apuntó.

Cuestionado por la posible sanción que puede recibir el técnico Manuel Pellegrini por sus declaraciones tras el partido ante el Real Madrid, prefirió no valorar los problemas de otros equipos. "Estoy al margen de cualquier polémica que no sea de nuestro equipo. Bastante tenemos nosotros con el día a día y con el estrés de la competición. Sinceramente, no entro en más polémicas que pueda haber en el resto de clubes", manifestó.

Asimismo, informó de que los jugadores del Getafe "están bien" y señaló que contra el Betis tendrá las mismas bajas que la pasada jornada (el senegalés Amath N'Diaye, lesionado). Además, reconoció que podría hacer algún cambio respecto a la última jornada, porque algún jugador "ha acusado" el esfuerzo de los primeros encuentros del campeonato, y habló sobre la competencia que hay entre sus hombres de ataque: "Es buena en cualquier plantilla. Es verdad que en la delantera es donde más competencia tenemos en este momento. Eso siempre es bueno para un equipo y confiamos en que todos nos puedan ayudar".

El técnico del cuadro azulón opinó por segunda vez en tres días que al Getafe le falta algún fichaje para afrontar con garantías el curso. En Vitoria, tras empatar sin goles con el Alavés, explicó que en la actualidad sólo puede contar con 20 jugadores. Por eso, cuestionado al respecto, insistió en la necesidad de sumar más hombres.

"Le he trasladado al club las necesidades. Sigo el mercado de fichajes y veo que los equipos se refuerzan. No hay que olvidar que estamos en una Liga súperexigente. Este año va a ser muy duro y necesitamos un plus de calidad en el equipo. Lo sabemos", señaló.

Bordalás, además se mostró confiado en que antes del cierre del mercado llegarán más jugadores al Getafe: "Suelo sacar el máximo rendimiento a la plantilla, pero compitiendo en la elite entendemos que necesitamos más recursos porque la temporada es larga y de mucha exigencia. Confiamos en que lleguen más refuerzos", concretó.