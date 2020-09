Bartra: "Hemos tirado la primera parte a la basura"

Getafe (Madrid), 29 sep (EFE).- Marc Bartra, defensa del Betis, se mostró muy critico con la actuación de su equipo en la derrota ante el Getafe (3-0) y declaró a GOL TV que el conjunto verdiblanco tiró la primera parte "a la basura".



"Muy enfadados porque no se puede venir a tirar la primera parte como la hemos tirado. En Primera, con esa mentalidad, te pasan por encima. No se puede permitir esto en un equipo como el Betis y más después de plantar cara al Madrid. Esto no se puede permitir", apuntó.



Bartra afirmó que no puede haber "una desconexión" al principio del partido que provocó que el Getafe aprovechara "tres acciones puntuales".



"Pero si no estás, lo pagas. Hemos tirado la primera parte a la basura y ahí se va el partido. En la segunda ha hecho falta llegar más".



Por último, habló sobre lo que Pellegrini pidió a sus jugadores en el descanso: "Que saliéramos con dos puntas para ser más directos y ahogarles y no cometer fallos de concentración en momentos puntuales. En la elite, a la mínima pasa lo que ha pasado. La primera parte es para estar muy, muy enfadados. Yo estoy muy disgustado. Si hoy ganábamos, seguíamos arriba y así no puede ser", concluyó.