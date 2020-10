David Soria, su miedo al Barça y la defensa de De Gea

David Soria, portero del Getafe, afirmó este jueves en rueda de prensa que los jugadores de su próximo rival en LaLiga, el Barcelona, han cambiado respecto a la temporada pasada y declaró que es un equipo más peligroso porque ahora "van todos a una".

Para el portero del conjunto madrileño, la llegada de Ronald Koeman al banquillo del cuadro azulgrana ha traído una nueva actitud al Barcelona después de una temporada errática que acabó con una goleada escandalosa (2-8) frente al Bayern Múnich en la Liga de Campeones.

"Tenemos un Barcelona más trabajador, más comprometido a la hora de presionar y de defender todos juntos. Es un equipo más formado. Menos individualidades, pero a nivel de equipo más fuerte", comentó.

"Cada entrenador tiene sus cosas y los veo más comprometidos a nivel físico o de mentalidad. Creo que todos van a una. Corren todos y eso es un dato que les halaga, están con hambre y eso es peligroso", apuntó.

Además, aseguró que una derrota como la que sufrió el Barcelona ante el Bayern Múnich en un partido de "gran magnitud" seguro que "hace daño" aunque el equipo que entonces dirigía Quique Setién tuviera muchas estrellas.

"Les tiene que doler. Quieren reivindicarse lo antes posible y creo que lo están demostrando. Han dado un cambio".

Sobre la ausencia de Luis Suárez en la plantilla blaugrana, indicó que aunque el delantero uruguayo ya no esté en el Barcelona, otros jugadores como Ansu Fati o Griezmann, entre muchos, pueden decidir un partido en cualquier jugada.

Sobre la posibilidad de ser convocado por el técnico Luis Enrique Martínez para jugar con la selección española, manifestó que trabaja todos los días por si algún día es citado por el asturiano.

"Al final todos los partidos se juegan para hacer tu trabajo y que el seleccionador esté atento y estar preparado si te llama. No hay que hacer nada más, buenos partidos, entrenar bien, estar fuerte y un poco de suerte, que acompañe que el equipo esté dando un rendimiento alto. A ver si a la próxima tenemos suerte", manifestó.

También habló sobre David de Gea, que vivió una semana marcada por sus aciertos en el partido que España ganó a Suiza 1-0 y por su error ante Ucrania (1-0 con gol de Viktor Tsygankov) que costó una derrota al equipo de Luis Enrique.

"Estamos en una posición que puedes pasar de héroe a villano en un momento. El otro día (contra Suiza) hizo un buen partido en Valdebebas sacando una mano espectacular. Luego pudo tener un poco de culpa en el gol (contra Ucrania). Pero la portería es así, si fallas se nota mucho y la crítica la tenemos a la orden del día".

Por último, se refirió a su estado y a si el Getafe piensa en objetivos a largo plazo: "Estoy bien. Hemos hecho un inicio de año bueno al que si no das continuidad no vale para nada. Me encuentro bien en todos los aspectos. Nos centramos en el partido que viene, no podemos pensar en más allá. Hay que ganar todos los partidos. Ahora el Barcelona y después no sé quién viene. Partido a partido; objetivos más largos, nos equivocamos".