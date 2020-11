Ángel: "Los equipos de Unai Emery siempre juegan muy bien y son competitivos"

Getafe (Madrid), 6 nov (EFE).- Ángel Rodríguez, delantero canario del Getafe, declaró este viernes, antes de enfrentarse en esta jornada al Villarreal, que los equipos de Unai Emery "siempre juegan muy bien y son competitivos".



El Getafe recibe esta jornada en el Coliseum Alfonso Pérez al Villarreal, dirigido por Unai Emery, que está situado en la tercera plaza de la clasificación con 15 puntos, a dos del líder, la Real Sociedad.



"El Villarreal es un equipo con grandísimos jugadores, que tiene una calidad enorme y creo que van a tener un gran año porque además juegan Liga Europa, una competición muy bonita. Los equipos de Emery siempre juegan muy bien, son competitivos y seguro que hacen una buena temporada", dijo Ángel, en conferencia de prensa.



Desde su llegada al Getafe en 2016, Ángel siempre ha sido un jugador importante para José Bordalás, pese a que en numerosas ocasiones lo utiliza más como revulsivo que como titular.



"No ha cambiado mucho mi rol de esta temporada respecto a las pasadas. Aun así, estoy muy contento en el Getafe y estar feliz y agradecido hace que las cosas salgan", confesó.



"Nunca había estado tantos años en un club y eso es porque estoy bien. Esperemos que este año podamos luchar por objetivos bonitos, como la temporada pasada", apuntó el delantero canario, que calificó al Getafe como el equipo "más importante" de su trayectoria profesional junto con el Tenerife.



"El Tenerife me dio la oportunidad de ser profesional. Estuve desde infantiles, me crié con ellos, y el Getafe me ha acogido muy bien desde que llegué. He estado en la mejor época de la historia de este club y eso para mi, cuando me retire, será de mucho orgullo, pero aún me encuentro joven pese a tener 33 años", señaló.



Ángel fue preguntado acerca de su opinión sobre el VAR, foco de críticas en algunas ocasiones por las decisiones tomadas tras su visionado.



"Hemos tenido situaciones de salir perjudicados, como el penalti contra el Granada, pero muchos equipos se quejan por errores del VAR y nosotros no somos menos. Si algo de experiencia tengo es que a veces te quitan y otras te dan y al final de temporada todo se iguala", comentó.



Este último verano hubo muchos rumores acerca de una posible salida del club de Ángel, algo de lo que el futbolista habló.



"Después de lo que pasó en Milán -eliminación de la Liga Europa- nos fuimos de vacaciones y todo se quedó en el aire. Los ingresos del club no eran los mismos y posiblemente hubiera estado en el mercado durante un tiempo, pero estuve tranquilo y estaba mentalizado para jugar aquí una temporada más", manifestó.



"El destino de un jugador nunca se sabe. Igual te llama un club con el que no contabas y tienes que marcharte a otro sitio", concluyó. EFE



1011041



drl/og