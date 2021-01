Arambarri: "Kubo y Aleñá son jugadores diferentes"

Mauro Arambarri, centrocampista internacional uruguayo del Getafe, declaró este jueves que las dos incorporaciones del equipo para este mercado de invierno, el centrocampista japonés Take Kubo y el catalán Carlos Aleñá son "jugadores diferentes".



Arambarri fue el gran protagonista en el último partido del Getafe contra el Huesca. El equipo madrileño ganó por la mínima con un gol del uruguayo, que además tuvo otras dos ocasiones muy claras para marcar.



"Fue una victoria muy importante que necesitábamos", dijo Arambarri, que cumple su cuarta temporada en el Getafe.



"En estos cuatro años he mejorado bastante. Me ha ayudado el entrenador y los compañeros, que me han dado mucha confianza y eso es fundamental. Soy de escuchar mucho a todos y cada consejo lo tomo de buena manera", confesó.



La próxima jornada, el Getafe se medirá en Bilbao al Athletic Club, recientemente campeón de la Supercopa de España.



"Tienen un equipazo y lo han demostrado estos últimos partidos siendo campeones. Eso habla muy bien de lo que han logrado, pero lo principal es pensar en nosotros", manifestó.



En los dos últimos partidos del Getafe han destacado con sus actuaciones Take Kubo y Carlos Aleñá, dos jugadores que han dado otro aire al equipo.



"Llegaron para transmitir todo lo positivo que tienen y a nosotros nos sirve tener jugadores diferentes. Estamos muy contentos con ellos. Limpian un poco el juego y eso está bueno. Ahora definimos bien y somos intensos", apuntó Arambarri, al que algunos rumores han situado fuera del Getafe en este mercado de invierno.



"No he oído nada pero me ayuda para seguir haciendo las cosas bien saber que otros clubes me están siguiendo. Intento mejorar en todo", finalizó.