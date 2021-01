5-1. El Athletic golea en una noche mágica de Muniain y Raúl García

Bilbao, 25 ene (EFE).- El Athletic goleó 5-1 al Getafe en San Mamés en una noche mágica de Iker Muniain, que participó en los cuatro goles de su equipo mientras estuvo en el campo, y Raúl García, que marcó el primer y el tercer tantos de la remontada al 0-1 a los 18 segundos de partido de Marc Cucurella.



No fueron esos los únicos nombres a destacar en un Athletic arrollador que tuvo en el meta Unai Simón una pieza clave al detener un penalti a Jaime Mata que hubiese sido el 1-2 y en el que añadieron los tantos del 5-1 final Yeray Álvarez, Alex Berenguer y Oscar de Marcos, a excelentes servicios del propio Muniain, Iñaki Williams, al que no afeó no marcar, y Asier Villalibre.



Con estos tres puntos el conjunto vasco, en el que todo es felicidad desde la llegada de Marcelino García Toral a su banquillo, se aúpa ya a la primera mitad de la tabla, donde es noveno aunque todavía más cerca del descenso, del que se ha alejado a seis puntos, que de Europa, que le queda aún a siete.



El Getafe, que corta una racha de dos victorias seguidas, es decimotercero, si bien a un solo punto del Athletic.



Antes de comenzar el partido, el Getafe le hizo el pasillo de campeón al Athletic por su reciente título de la Supercopa, un detalle que ya tuvo el jueves el Ibiza en Copa. El capitán, Muniain, dejó el trofeo posado en la grada, en claro gesto hacia los aficionados rojiblancos.



Y tras los honores, el choque arrancó desatado. Con un gol a los 18 segundos, una intervención del VAR en el minuto 5 y el empate en el minuto 12.



El primer gol nació en un despeje de Yeray que aprovecharon entre Kubo, Mata y Aleñà para hilar una preciosa jugada que finalizó Cucurella, a la espalda de Capa, cabeceando a placer el perfecto centro de Aleñá.



No se arredró el Athletic y para el minuto 5 ya buscó las debilidades del Getafe y pareció encontrar las de Yáñez, que derribó a Williams. Aunque Cordero Vega rectificó su primera decisión de penalti porque antes el meta visitante había tocado el balón.



Continuó insistiendo el Athletic y empató en una jugada con dos gestos técnicos más complicado aún que el de Aleñá. Un centro alto con la izquierda de Muniain tras revolverse y un toque con el pie sutil e imparable de Raúl García. Un remate que define a Raúl en el área rival.



Pero no se pararon ahí ni el partido ni el Athletic, que buscó el 2-1 en dos jugadas con protagonismo de De Marcos. La primera un cabezazo complicado tras dejada con la testa de Williams en un centro de Raúl; y la segunda un centro en buena posición en la que la defensa tapó su centro a Williams.



Tampoco se echó para atrás el Getafe, que gozó de un penalti por mano de Nuñez, en una jugada que pudo haber falta de Cucurella. En la falta máxima, Unai Simón se impuso a Mata en un lanzamiento calcado al que el delantero del Getafe le marcó la temporada pasada. Un chut a la izquierda del portero que Simón despejó un una gran intervención.



Retomó el dominio el Athletic, que intentó completar la remontada ya antes del descanso en un cabezazo de Raúl a otro centro de Muniain y una voleón de Williams desde la frontal que lamió el palo.



Pero la voltereta tuvo que esperar a la segunda mitad, de nuevo con protagonismo de nuevo de Muniain y Raúl. El capitán genera y el navarro ejecuta.



Aunque el 2-1 lo marcó Yeray. Eso sí en otro centro de Muniain. De nuevo perfecto a la cabeza del bravo central de Barakaldo, que enganchó un gran remate al segundo palo, imparable, desde casi la frontal.



Casi tan bueno, aunque en mejor posición, fue el cabezazo con el que Raúl marcó el 3-1. En esa ocasión a centro de Balenziaga después de que Muniain descosiese la defensa azulona con hasta tres amagos que dejaron al navarro solo para rematar.



No paró ahí el Athletic, que se gustó con todos los que se pusieron la camiseta rojiblanca y redondeó una goleada que no hace sino ahondar en la felicidad en la que se encuentra desde la llegada de Marcelino. Con el que, tras perder el primer partido, encadena cuatro victorias seguidas. La de este lunes, su primera en liga y la primera del Athletic ante un equipo de José Bordalás.



- Ficha técnica:



5 - Athletic: Unai Simón; Capa, Yeray, Unai Nuñez, Balenziaga (Lekue, m.66); De Marcos, Vencedor (Vesga, m.73), Dani García, Muniain (Unai López, m.80); Williams (Villalibre, m.80) y Raúl García (Berenguer, m.73)).



1 - Getafe: Yáñez; Damián, Djene, Etxeita, Nyom; Kubo (Mamor, m.69), Arambarri (Patrick, m.83), Maksimovic (Ángel, m.56), Cucurella; Aleñá; y Mata (Portillo, m.69).



Goles: 0-1, m.1: Cucurella. 1-1, m.12: Raúl García. 2-1, m.50: Yeray. 3-1, m.61; Raúl García. 4-1, m.75: Berenguer. 5-1, m.82: De Marcos.



Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité Cántabro). Mostró tarjeta amarilla a los locales Nuñez (m.9), Raúl García (m.17), Dani García (m.40) y Vencedor (m.57), y a los visitantes Maksimovic (m.8), Mata (m.49), Etxeita (m.56) y Djene (m.78).



Incidencias: Partido de la vigésima jornada de LaLiga Santander disputado San Mamés a puerta cerrada.



Ramón Orosa