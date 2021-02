Bordalás: "Teníamos miedo a lesionar a alguien del Real Madrid, el partido con el Sevilla nos ha afectado"

El entrenador del Getafe, José Bordalás, no consigue pasar página del accidentado encuentro contra el Sevilla FC. Se marchó del Sánchez-Pizjuán asegurando que se siente la víctima de todo lo ocurrido y lo mantiene aún, después la expulsión de Djené, la lesión de Ocampos y la posterior trifulca con Julen Lopetegui, que ha acabado con un partido de sanción para cada entrenador y dos de castigo para el central, que está "muy afectado" aún por lo ocurrido con el argentino, al que incluso ha mandado un mensaje de disculpa por su terrorífica entrada.



Ocampos estará al menos un mes y medio de baja por un esguince de Grado II en su tobillo izquierdo y Bordalás remarca que "todo el Getafe lo lamenta", pero considera "injusto" el trato que están recibiendo por parte de la prensa y de los aficionados del Sevilla FC. Tanto es así, que incluso ha llegado a asegurar, tras perder este lunes por 2-0 contra el Real Madrid, que sus jugadores han rendido peor "por miedo a lesionar a alguien".



"A la espera de conocer su sanción, Djené estaba concentrado con el equipo y estaba para apoyar a sus compañeros si no podía jugar. Pero antes del partido el chico me ha pedido no jugar. Está muy afectado por lo que ha pasado con Ocampos, está atemorizado por todo lo que se está diciendo de él y por todos los ataques que está sufriendo en redes sociales. Parece que ha cometido un crimen", protestó Bordalás ante las cámaras de Movistar+ LaLiga aún sobre el césped de Valdebabas.



"El partido ha sido muy malo, pero tengo que decir que todo equipo está muy afectado por todo lo que se está diciendo de nosotros después del partido con el Sevilla FC. Hemos salido hoy con temor a hacerle daño a algún jugador del Real Madrid. No es ninguna excusa, pero hoy nos ha afectado mucho lo que pasó con el Sevilla.



"Creo que se está siendo injusto con el Getafe. La acción de Djené es totalmente fortuita, es un chico muy noble, que intenta anticipar y eso le jugó una mala pasada. Yo intento corregirle, pero estas cosas pasan en el fútbol", continuó el entrenador azulón, que pidió incluso a la directiva del Getafe que salga públicamente a arroparles antes los ataques de los últimos días por la dureza de su juego.



"Esperamos un poco más de apoyo, también de nuestro club. Que defiendan al equipo y al chico (Djené), porque llevamos varios años con una trayectoria impecable. Los jugadores del Getafe se sienten en la diana de todo el mundo", espetó sin valorar la respuesta que esta misma mañana le había dado Julen Lopetegui, quien le recordó que "la única víctima de todo esto es Ocampos".





