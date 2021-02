Kubo y Aleñá, de objetivos del Betis a protagonistas efímeros en el Getafe

Take Kubo y Carlos Aleñá están llevando vidas paralelas. Fueron objetivos del Betis -el catalán incluso vistió de verdiblanco en la segunda mitad de la 19/20-; llegaron a la vez al Getafe en el mercado de invierno con el teórico visto bueno del entrenador, José Bordalás; debutaron en el mismo partido con la camiseta azulona y sólo unas semanas después, desde el mismo encuentro, han quedado relegados a un segundo plano como suplentes, rol con el que acudirán este viernes al Benito Villamarín.

Toda la ilusión que desprendieron el extremo japonés Take Kubo y el mediapunta catalán Carlos Aleñá hace mes y medio, cuando llegaron cedidos al Getafe procedente del Real Madrid y el FC Barcelona, respectivamente, parece que se ha diluido con la misma velocidad con la que el equipo azulón encadena malos resultados las últimas semanas.

Su entrada al equipo fue fulgurante, con dos partidos brillantes frente a Elche y Huesca que además se saldaron con victorias, pero desde entonces su protagonismo ha ido decayendo hasta pasar de ser protagonistas a tener un papel secundario en los dos últimos encuentros frente a Real Madrid y Real Sociedad en los que, aparte de quedarse en el banquillo, saltaron al césped a la vez en el mismo minuto.

"Sí que es verdad que los dos jugadores llegaron para ayudarnos, que fueron titulares prácticamente nada más llegar y lo han sido en varios partidos, pero el equipo había encajado muchos goles, no por culpa de ellos, porque son dos jugadores con una vocación ofensiva importante y de calidad, pero habíamos perdido firmeza a nivel defensivo", dijo Bordalás, al término del último partido, dándole así la razón a los agoreros que intuían que tanto Kubo como Aleñá se habían equivocado al elegir unirse a un equipo con un estilo muy alejado de las características de ambos.

De esta forma, el técnico del Getafe justificó la suplencia de dos de los jugadores con mayor calidad de su plantilla en dos partidos clave en los que se esperaba más de su equipo, que terminó en ambos encuentros sin contabilizar ni un solo disparo a la portería rival. Esos malos números a nivel ofensivo preocupan al cuadro madrileño, porque ya son cinco partidos sin ganar, con 17 goles es el equipo menos realizador de Primera división y la cifra de minutos sin celebrar un tanto se eleva a 449.

Hasta el momento, el máximo goleador del Getafe esta temporada es Ángel Rodríguez, que lleva cinco tantos en Liga. Otros delanteros de la plantilla como Jaime Mata (3) y el colombiano 'Cucho' Hernández (2) también han marcado, siendo el turco Enes Unal y el exjugador del Atlético de Madrid Darío Poveda, que aún no ha debutado, los únicos que no se han estrenado en la competición.

Las continúas modificaciones de jugadores en el equipo titular de José Bordalás están provocando que, a diferencia de otras temporadas en las que se reconocía un once tipo, en la presente no haya una alineación definida que asegure continuidad al juego. Kubo y Aleñá, dos jugadores imaginativos y capaces de cambiar el ritmo de un partido, se están viendo afectados por una propuesta de juego demasiado previsible que ha metido al Getafe en un bloqueo del que Bordalás confía en salir pronto.



Por el momento, tanto Kubo como Aleñá han disputado los siete partidos posibles desde su llegada, aunque el catalán suma 501 minutos de juego y el japonés 378, puesto que aún no ha completado un encuentro entero. La próxima jornada el Getafe visita el Benito Villamarín para medirse al Betis, séptimo clasificado con 33 puntos. El partido es clave para el club madrileño, puesto que un nuevo tropiezo le dejaría al filo del descenso con los equipos de abajo empujando por salir de esa zona de peligro.