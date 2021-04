Sequía en el Getafe

El Getafe, próximo rival del Real Madrid en LaLiga Santander, se enfrentará al equipo de Zinedine Zidane el próximo domingo en medio de en una de sus sequías goleadoras más alarmantes de las últimas temporadas que ha dejado al club azulón en una situación preocupante cerca de las posiciones de descenso.

En 30 jornadas, el Getafe apenas ha celebrado 22 goles y, junto al Eibar, es el equipo menos eficiente de todo el campeonato en esa faceta estadística. Ni siquiera llega a un gol por partido y aporta otro par de datos preocupantes: se ha quedado a cero en 8 de sus últimos 11 encuentros LaLiga Santander y no ha marcado en 14 de sus 30 partidos.

Con esas cifras, a priori, el Real Madrid tiene una visita asequible en un estadio muy complicado en las últimas temporadas para todos los equipos. Y, si desde que Bordalás está en el banquillo del Getafe los hombres de Zidane lograron dos victorias en sus últimas tres duelos en el Coliseum (1-2, 0-0 y 0-3), ahora con el club de Ángel Torres en crisis anotadora, los tres puntos parecen más factibles.

Pero, ¿qué ocurre con los delanteros del Getafe? Hasta cinco iniciaron el curso esta temporada y los números no acompañan a ninguno. Darío Póveda, Ángel Rodríguez, Jaime Mata, el turco Enes Ünal y el colombiano Juan Camilo "Cucho" Hernández parecía que iban a reforzar los aceptables datos goleadores del Getafe en los cursos en los que rozó y alcanzó la gloria europea.

Los dos con más tiempo en el club, Ángel y Jaime Mata, se han atascado. El primero, marcó su último gol al Elche hace 12 jornadas. Desde entonces, está a un tanto del goleador histórico del Getafe, Manu del Moral, que encabeza la lista con 37 dianas. Sin embargo, desde su acierto, ha participado en 12 partidos, no siempre como titular, y no ha conseguido atravesar esa barrera. Además, acumula 6 tantos en partidos oficiales, lejos de los 14 que sumó el curso anterior.

Jaime Mata también está muy lejos de sus mejores cifras. Este año ha celebrado sólo 5 goles en todas las competiciones, cuando en la temporada 2019/20 llegó a los 14, en la 2018/19 a los 16 y en la 2017/18 a los 35 en Segunda División con el Valladolid. Sin duda, muestra un atasco alarmante respecto a campañas pasadas.

El caso de Enes Ünal es más complicado. Llegó al club este verano después de una inversión inédita en el Getafe de 9 millones de euros más variables que podrían ascender a los 11'5, una cantidad que sería récord del club. Ausente la última jornada por coronavirus, sólo ha marcado un tanto en Liga esta temporada a lo largo de los 770 minutos de los que ha disfrutado.

Esos números son parecidos para otro hombre que estaba destinado a romper barreras como el "Cucho" Hernández. Aunque es un jugador más destinado a abrir espacios que a marcar, sólo había aportado 2 goles en 1.433 minutos antes de lesionarse de gravedad para perderse las últimas 13 jornadas. Ya no podrá maquillar sus cifras.

Y Poveda es el que peor sale parado de todos los datos. Cedido por el Atlético de Madrid, se ha pasado gran parte de la temporada o lesionado o fuera de las convocatorias. Sólo ha jugado cinco minutos y, cuando se ha recuperado, ha tenido la mala suerte de volver a visitar la enfermería, como esta jornada que fue baja de última hora por una lesión muscular.

Con todas esas estadísticas, Bordalás no esconde su preocupación: "Sobre la falta de acierto, no hay mucho que analizar. Tienes ocasiones, hay que marcarlas, nos está costando mucho. Los goles tienen que estar repartidos pero desafortunadamente pocos jugadores están sumando. Eso te lastra, Si no aciertas al final encajas un gol y pierdes", dijo tras perder 0-1 ante el Cádiz.

La contribución del resto de jugadores del Getafe en el arte del gol no es muy amplia. Aparte de los delanteros, también han marcado Marc Cucurella y el uruguayo Mauro Arambarri, que han celebrado tres goles, y Carles Aleñà, el serbio Nemanja Maksimovic y el charrúa Damián Suárez, que han contribuido a la causa con uno.

En total, sólo 9 de los 23 jugadores del Getafe han marcado. Y lo han hecho sin alardes, con números pobres. Sin duda, no es el mejor momento para afrontar un duelo tremendamente complicado como el que tiene que disputar ante el Real Madrid. Y, en la siguiente jornada, frente al Barcelona. La sequía del equipo de Bordalás puede ser un alivio para dos de los tres grandes de LaLiga que pelean por el título. EFE