Bordalás: "Juegue quien juegue en el Real Madrid, lo va a hacer bien"

José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este sábado en rueda de prensa que el Real Madrid tiene capacidad suficiente para afrontar sus múltiples ausencias y declaró que "juegue quien juegue" en el conjunto blanco, lo hará "bien".



La lista de bajas en el equipo de Zinedine Zidane es larga: Casemiro, Lucas Vázquez, Sergio Ramos, Varane, Nacho y probablemente Carvajal y Hazard. Sin embargo, Bordalás se mostró seguro de que todos serán sustituidos por hombres de primer nivel.



"El Madrid tiene una plantilla de jugadores de talento y muy amplia, juegue quien juegue lo va a hacer francamente bien. Es un equipo preparado para ganar por todos los títulos y pelear por todo. Por tanto, lo más importante somos nosotros", dijo.



"Casemiro es uno de lo mejores jugadores en su puesto. Pero el Real Madrid tiene jugadores que le pueden suplir y ya lo han hecho con garantías enormes. El Real Madrid tiene un auténtico equipazo", añadió.



Además, cuestionado por si un empate le vale al Getafe, indicó que su equipo siempre prepara todos los partidos para "intentar ganarlos" y dejó claro que irá a por los tres puntos.



"En esta ocasión, enfrentarse al Real Madrid entraña más dificultades. Lo más importante es que nosotros hagamos un buen partido y consigamos un buen resultado", manifestó.



"El Getafe prepara todos los partidos para intentar ganarlos sea cual sea el rival. Lo más importante es que seamos capaces de ganar y sumar los puntos. Lo demás, no nos importa. No disfruto más ganando a uno u a otro rival. Nuestro objetivo es conseguir los puntos necesarios para el objetivo de la permanencia. No afrontamos los partidos pensando en otros resultados que no sea la victoria", apuntó.



También habló sobre si al Getafe le beneficiaría un fútbol más rápido según las condiciones del terreno de juego: "En fútbol estamos cansados de leer que lo que es bueno para un partido no lo es tanto para otro. Nosotros nos iremos adaptando al ritmo que se desarrolle durante el partido. El equipo está preparado para afrontarlo y veremos qué tipo de partido será".



Por último, no vio oportuno responder a si tiene la intención de continuar en el Getafe la próxima temporada, tal y como afirmó esta semana en una entrevista con la Agencia EFE: "Ahora mismo lo prioritario, a un día del partido, nuestra energía la centramos en el Real Madrid. No pensamos en otra cosa. Cuando acabe el partido de mañana, hablaremos de otros temas. Pero en estos momentos, todo el equipo piensa en el partido de mañana", concluyó.