Aleñá: "Para el fútbol en general no es bueno que se cree la Superliga"

Getafe (Madrid), 20 abr (EFE).- Carles Aleñá, centrocampista del Getafe, afirmó este martes en rueda de prensa que para "el fútbol en general" no es bueno que se cree la Superliga europea en la que estará el Barcelona, club que ha cedido al canterano azulgrana al conjunto azulón hasta el 30 de junio.



Aleñá se enfrentará este jueves a su equipo de origen del que salió en el mercado de invierno para jugar en el Getafe. Entre otras muchas cuestiones, habló sobre la Superliga europea.



"Son cosas que no me quiero meter. Son cosas de quienes lo tienen que decidir y se tienen que poner de acuerdo. Pero creo que para el fútbol en general no es bueno que se cree esa Superliga. Veremos cómo acaba ese tema", dijo.



También habló sobre jugadores como el neerlandés Frenkie de Jong, a quien alabó por el buen momento en el que se encuentra actualmente: "Le conocía y sabía que su sitio perfecto era el Barcelona. Ahora estamos viendo su mejor versión. Es espectacular y está en un buen momento de forma. Me alegro muchísimo, tengo buena relación y espero que esté muchos años en el Barcelona", declaró.



También dejó claro que en el caso de marcar en el Camp Nou, jamás celebraría un gol porque respeta mucho al Barcelona, el club, recordó, en el que se crió desde los seis años.



Además, indicó que después del partido del jueves, deseará que el equipo de Ronald Koeman gane LaLiga que actualmente disputa con el Real Madrid y el Atlético de Madrid, primero en la clasificación.



"Obvio que como culé quiero que la gane el Barcelona. Pero que gane todos los partidos después del jueves. Después de jugar contra nosotros, claro que quiero que ellos ganen la Liga. Va a ser un tramo complicado para ellos y para el Real Madird y para todos".



Asimismo, se refirió a la opción de jugar contra Lionel Messi y explicó que espera que el jugador argentino se quede mucho más tiempo en el club blaugrana.



"Enfrentarse a Leo siempre es especial. Es el mejor jugador del mundo y va a ser muy bonito. No ha dicho nada de irse, todos los barcelonistas quieren que se quede. Es una decisión suya. Se ha ganado el derecho a decidir lo que quiera. Espero que se quede toda la vida", apuntó.



Respecto a su estado actual de forma, indicó que está en un gran momento después de contar con la confianza de José Bordalás, que le ha dado mucha confianza desde que llegó hace pocos meses al Getafe.



"Es lo que necesitaba. Es positivo individualmente. Pero nos faltan resultados. El equipo está bien y en buena dinámica, cree en cumplir el objetivo y eso vamos a intentar hacer", manifestó.



"Bordalás me dice que juegue para delante, que busque siempre crear complicaciones al rival, que no juegue para atrás. Preocupa mucho el trabajo defensivo, lo he mejorado mucho. Me pide que sea yo, que saque el talento para delante y que conoce. Siempre para delante", agregó.



Y sobre el choque ante el Real Madrid que empató 0-0 la pasada jornada, resaltó que el Getafe salió reforzado pese a no conseguir una victoria que merecía.



"Era un partido muy importante el del Real Madrid, que venía con muchas bajas. Hicimos un grandísimo partido. Merecimos ganar, fuimos superiores en todas las facetas del juego. Siempre empatar contra el Real Madrid da fuerza para encarar el tramo final. Faltó que no hubiese estado Courtois en la portería. Paró todo y algunas fallamos. Si jugásemos otra vez mañana, no cambiaríamos nada. Sólo faltó el acierto y cuando entre una entrarán todas".



Por último, explicó que en el Camp Nou, el Getafe "lo último" que tiene que hacer es encerrarse y esperar a los jugadores del Barcelona con el objetivo de no perder.



"Hay que hacer un partido incómodo para ellos. Es la única forma de sacar algo positivo. Crearles ocasiones y va a ser un encuentro bastante bonito y especial para mí", finalizó.