Bordalás admite que esperaba contar con más fichajes

El entrenador del Valencia CF, Pepe Bordalás, admitió que le hubiera gustado contar para el primer encuentro de LaLiga, que afrontan este viernes en Mestalla ante el Getafe, con algún refuerzo más que el de Omar Alderete, aunque se mostró confiado en que el club cumplirá con la hoja de ruta marcada antes del cierre de mercado y lleguen los refuerzos necesarios.



"No esperaba empezar la Liga con un solo fichaje, pero siempre surgen dificultades. Me hubiera gustado contar en este inicio con los jugadores que pensamos que se necesitan, pero ahora no hay que pensar en lo que yo pensaba antes, sino en el partido de mañana y confiamos plenamente en que de aquí al cierre de mercado lleguen esos jugadores que necesitamos", explicó en rueda de prensa.



"En estos momentos no es la situación ideal, me gustaría tener algún jugador más, teníamos la hoja ruta de inicio así marcada y nos gustaría apuntalar esas posiciones que necesitamos para ser un equipo equilibrado. En mi reunión, el propietario Peter Lim dio luz verde a esas necesidades y estamos a la espera de que se concreten", prosiguió.



Sobre la reunión telemática que tuvo con el máximo accionista, Bordalás señaló: "Salí gratamente satisfecho, me pareció un hombre muy cercano, le expuse las necesidades del equipo y estábamos de acuerdo. Fue distendida y salí satisfecho".



Preguntado por una posible marcha del portugués Gonçalo Guedes, apuntó que "no me imagino sin Guedes, es un jugador del Valencia y ha estada con nosotros en la pretemporada". "Lo que vaya a ocurrir de aquí al cierre de mercado no lo sabemos, pero confiamos en que siga con nosotros", apuntó.



En cuanto al interés del Valencia con hacerse con los servicios del delantero brasileño del Valladolid Marcos André dijo: "Ahora no es momento de hablar de posible nombres, no es bueno si hay negociaciones. Estoy centrado ahora mismo en el partido mañana, cuando acaba el partido ya será momento de hablar de nombres de jugadores que pueden recalar en el Valencia".