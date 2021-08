Míchel: "El Sevilla es aspirante a cualquier cosa en España y Europa"

José Miguel González Martín del Campo, 'Míchel', entrenador del Getafe, se mostró este sábado "confiado" en hacer un buen partido frente al Sevilla, un rival del que dijo que actualmente es "aspirante a cualquier cosa" tanto en España como en Europa.



El Getafe afronta el partido contra el Sevilla con el objetivo de sumar los primeros puntos de la temporada tras caer en la primera jornada con el Valencia. "Una derrota después de las buenas intenciones y sensaciones de pretemporada es mala pero los jugadores están contentos, trabajan bien y están confiados porque la temporada es muy larga. A este nivel no te puedes equivocar y saben que ese es el camino", dijo Míchel, en conferencia de prensa.



El Sevilla, por su parte, comenzó la temporada goleando en el Sánchez-Pizjuán al Rayo y mostrando sus señas de identidad de equipo solido y fuerte. "Es un equipo bien formado, con futbolistas de excelente nivel, que insiste en ser muy competitivo y es uno de los de cuatro equipos aspirantes a cualquier cosa en España y Europa. Somos conscientes del rival que tendremos enfrente", apuntó.



El partido frente al Sevilla será el de la vuelta del público al Coliseum Alfonso Pérez tras el inicio de la pandemia en marzo de 2020. "Más allá de las televisiones jugamos para el publico. Esto es una dedicación y una afición pero que este nuestro publico es importante. Veo a la gente que está volviendo a los campos con energía positiva y hace que se arranquen los aplausos rápido. Nosotros esperemos arrancarlos frente al Sevilla y que sea un partido muy bueno", destacó.



A falta de diez días para que se cierre el mercado de fichajes, Míchel espera que ninguno de los jugadores de su actual plantilla se marchen, incluido el centrocampista uruguayo Mauro Arambarri y el internacional sub21 español Marc Cucurella. "No puedo cruzar más los dedos así que me quiten lo bailado. Somos un equipo para poder entrar en el mercado, que vengan a por jugadores, pero el que quiera salir es labor del presidente. Se ha hecho fuerte y no necesita vender", señaló.



"Quien quiera que venga con la cláusula. Estamos convencidos que vamos a hacer buena temporada. No tenemos necesidad de vender para limpiar la economía y eso es una satisfacción. Si pasase eso el club se está moviendo. Hay soluciones", concluyó.