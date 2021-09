Míchel confirma que utilizará una defensa de cinco ante el Betis.

El Getafe se enfrenta este domingo al Betis en el Benito Villamarín a partir de las 21:00 horas. Un encuentro al que se ha referido Míchel, técnico azulón, durante la rueda de prensa previa al mismo. "Para mañana, tenemos la novedad de la recuperación de Sandro", adelantó Míchel, quien destacó el ánimo de los suyos pese a no haber conseguido aún sumar ningún punto.

"Es cierto que no sumamos. Lo que es extraño es que, sin sumar, el equipo no baje la guardia. Eso es dificilísimo. Yo veo en otros sitios que tienen algún punto y, sin embargo, no veo la situación que se produce aquí. Aquí los jugadores son conscientes de siempre, en todos los partidos, ser conscientes de lo que nos jugamos. Pero es cierto que estamos en ese momento que, más allá de los fallos que cometemos y yo desde el planteamiento, no veo al equipo que baje los brazos. Eso es lo más admirable de los jugadores", apostilló Míchel.

Junto a ello, el técnico del Getafe también confirmó que apostará por una defensa de cinco ante el Betis, manteniendo el 5-3-2: "Nosotros hemos trabajado durante la pretemporada con distintos sistemas. Ahora no tenemos más remedio que utilizar este porque nos ayuda a acomodarnos en el campo. La actitud de los jugadores es lo que hace bueno cualquier sistema. Si uno desde fuera ve todo lo que pasó contra el Atlético de Madrid que te exige una barbaridad, no se piensa que llevamos cero puntos, pero esa es la realidad. Quiero que los jugadores se quiten el miedo a fallar. Los chicos están entregados y yo no creo que sea tan mal entrenador. Y mis jugadores no son malos para tener cero puntos".

Por último, Míchel se refirió a la posibilidad de que sea destituido y si teme por su puesto. "No. Lo que me dolería es que por mi mal trabajo o por mi culpa el Getafe sufriera y tuviese un desenlace malo. La situación no me preocupa. El Getafe será un equipo estable de aquí a poco conmigo o con otro entrenador. Veo cierta preocupación sobre la situación laboral del entrenador. Que no se preocupen. En otros sitios hay más crispación. Transmitimos un mensaje de seguridad. Por encima de mí, este equipo no va a tener ningún problema", concluyó.