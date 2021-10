Alguacil: "Tenemos la gran suerte de disfrutar a Oyarzabal"

Getafe (Madrid), 3 oct (EFE).- Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, dijo este domingo que está contento y tiene mucha "suerte" por contar con un jugador como Mikel Oyarzabal, autor del tanto de su equipo ante el Getafe (1-1).



"Mikel, en estos años ya ha demostrado la capacidad que tiene. No sólo con nosotros, también con la selección. Tenemos la gran suerte de poder disfrutar de él", señaló.



Para el técnico de la Real Sociedad, la clasificación en la octava jornada "no vale nada" y destacó que su equipo no tiene la presión de pelear por el liderato de Primera División al que pudo acceder si hubiese ganado al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez.



"Teníamos la presión de ganar el partido porque el de hoy era el más importante. Y luego será el siguiente. Lo que sirve es el gran trabajo del equipo. Cuesta mucho sacar los tres puntos y ganar en cualquier campo. Todos sufren, los pequeños detalles marcan. Creo que este Getafe merece más de lo que tiene. Lo dije ayer y lo pienso", apuntó.



Cuestionado por si el cansancio después del partido de la Liga Europa que disputó frente al Mónaco el pasado jueves pudo influir en el juego de la Real Sociedad, dejó claro que no va a buscar excusas en factores como el estado físico de los jugadores.



"Es lo que queríamos jugar, la Europa League con lo que eso supone. Es lo que hacen los grandes, jugar cada tres días. Para eso nos hemos preparado. No voy a buscar excusas ni en las bajas ni en el cansancio. Si no se gana, es porque no se le han dado herramientas suficientes a los jugadores. Hemos hecho un gran inicio y hay que alargar todo esto", declaró.



Por último, habló sobre el regreso de Isak y de Barrenetxea a los terrenos de juego: "Isak Va a volver bien seguro. Aquí, el que se pierde una semana le cuesta luego recuperar el sitio y el ritmo. Tanto Isak y Barrenetxea les cuesta, porque los demás van en moto. Evidentemente, la vuelta de ambos es una buena noticia. Espero que para la vuelta hayamos recuperado a alguno más. Los que vuelven de las lesiones se tienen que poner al ritmo de los demás".