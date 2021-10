Quique Flores: "Ahora hay que dar prioridad a ganar más que a jugar bien"

Getafe (Madrid), 30 oct (EFE).- Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, declaró que el "camino del esfuerzo" es el que tienen para intentar revertir una mala situación deportiva, para la que "ahora deben dar prioridad a ganar más que a jugar bien".



El Getafe es colista de la categoría con tres puntos, aún no ha ganado en las once jornadas de Liga disputadas y solo ha marcado cuatro tantos.



"Jugamos con equipos de estado de ánimo superior al nuestro y eso nos lleva a escenarios complejos. Vamos buscando nuestro mejor equilibrio pero pensando que hay dos soluciones, que son ganar y jugar bien. Ahora lo más importante es ganar y hay que darle prioridad a eso antes que a jugar bien", dijo Quique, en conferencia de prensa.



"Ahora casi todo se convierte en algo que es un obstáculo. Necesitamos un corazón grande para jugar y la mente hambrienta. Tenemos las dos cosas. Las dinámicas cambian con victorias y buenos resultados. Uno entrena para competir y ganar. Vamos buscando eso. Tenemos ejemplos recientes como el Alavés, que en dos jornadas ha sumado seis puntos. Por eso no hay que decaer porque cada partido es distinto", confesó.



Esta jornada, el Getafe se enfrenta al Espanyol, equipo al que dirigió Quique Sánchez Flores entre 2016 y 2018.



"Es un equipo que lo llevo dentro y me dio dos años de mi vida muy buenos. Además tengo muchos amigos, no solo jugadores sino también del club. Es un equipo al que trataremos de ganar con nuestras armas pero que ha marcado dos años de mi vida muy importantes y donde he vivido momentos tremendamente buenos", señaló.



Para Quique será su cuarto partido al frente del Getafe esta temporada. En el primero empató con el Levante (0-0), en el segundo perdió con el Celta (0-3) y en el último también empató frente al Granada (1-1).



"Me gustó mucho el primer partido, poco el segundo, y el tercero me gustó que fuimos capaces de rectificar y con los mismos jugadores sentirnos más cómodos", apuntó el técnico madrileño, que reconoció que a la afición azulona que acuda al Coliseum Alfonso Pérez solo puede prometerla que "darán lo mejor" en busca de un buen resultado.