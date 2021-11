Emery: "Hemos ganado y estoy contento, pero seguimos teniendo mucho trabajo"

Vila-real (Castellón), 7 nov (EFE).- El entrenador del Villarreal, Unai Emery, indicó en rueda de prensa que está muy satisfecho por la victoria ante el Getafe, tras cuatro jornadas sin vencer, aunque matizó que aún les queda mucho trabajo.



"Era un resultado necesario ante un equipo que ha ganado desde la seriedad, desde el control y haciendo un partido completo. El partido estaba abierto, veníamos de errores anteriores, por lo que debíamos estar concentrados y estoy contento por eso. Ellos son un equipo organizado, pero creo que el segundo gol nuestro ha estado más cerca que el empate", indicó.



Preguntado por la semana que ha vivido tras el interés del Newcastle en ficharle, Emery indicó que ha sido importante "sobre todo la relación con la gente del club y jugadores es importante estar bien como estamos". "A partir de ahí, somos profesionales y es posible que pasen cosas, pero yo tengo un reto en este club y me siento contento y agradecido de estar aquí. Y como profesional vivimos los momentos malos y buenos con el equipo. Hoy hemos dado un paso, con un resultado ajustado pero bueno".



Sobre sus dos jugadores que salieron del terreno de juego lesionados comentó que con Yeremy hay que ser cautos. "Tiene unas molestias, ayer entrenó bien pero no durante la semana, ha entrado pero no estaba bien y al meterlo me he equivocado. Hoy no estaba, ha dado la cara, pero no estaba", admitió.



Sobre el neerlandés Arnaut Danjuma explicó que "es un golpe" y que no le han dicho "nada más". "No es nada importante, por lo que ambos se van con la selección".