Quique: "No vamos a poner excusas frente al Mollerussa, iremos a ganar"

Getafe (Madrid), 19 nov (EFE).- Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, valoró el enfrentamiento en primera ronda de la Copa del Rey frente al Mollerussa, dijo que jugarán "con la idea de pasar, que no sirven las excusas" y que una competición así "nunca estorba" en su calendario.



El Getafe, colista de Primera, afrontará el partido único contra el Mollerussa con la obligación de ganar pese a que sus esfuerzos principales están destinados al campeonato liguero, en el que no atraviesan un buen momento.



"Jugaremos con la idea de pasar. No me cabe en la cabeza decir que nos viene mal, que nos estorba o que nos incomoda. No ponemos excusas", declaró el técnico azulón, en conferencia de prensa.



"Sabemos que es un campo incómodo, pequeño, que no está en excesivas buenas condiciones, pero iremos a reivindicarnos y a que se reivindiquen jugadores con menos minutos. No vamos a poner excusas y vamos con la idea de pasar", concluyó.