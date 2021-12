Quique:"No he controlado mi ira, pero me he sentido desprotegido"

Getafe (Madrid), 6 dic (EFE).- Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, explicó este lunes la causa por la que fue expulsado al final del encuentro que su equipo empató sin goles ante el Athletic y declaró que unas palabras a la juez de línea provocó su tarjeta roja.



"Hice un comentario rápido, algo así como "aquí sí y ahí no" y al segundo me dijeron "expulsado". Hay fue cuando me sentí mal. Es algo que me tengo que contener, es un error mío. Me arrepiento de que la situación se haya dado así. Sentirse expulsado sin abrir la boca en un partido bronco, duro, de duelos, de balones divididos, de mucha fricción choque y faltas, pues me he sentido en ese momento desprotegido", declaró.



"No he controlado mi ira, tenía que haberlo hecho, pero que me expulsen por una acción tan nimia me ha parecido injusto. Estábamos en un nivel que era imposible dialogar. Solo eran gestos y frustraciones. Hay cámaras y algo veréis y entenderéis. Estamos con las pulsaciones muy altas. Para expulsar tienes que hacer algo grave, pero en este caso todo ha sido demasiado rápido. Pero hay que pasar página y hablar del partido", añadió.



Quique relató que dijo exactamente a la juez de línea:



"Algo así como que la falta de Aleñá "aquí sí y aquí no". Algo así. Estaba oyendo en la jugada de ataque el descuento de la juez, que iba diciendo cuatro, tres dos, uno... es una jugada que se ha alargado hasta los 30 segundos cuando delante de mí estaban descontando hasta los cuatro segundos. Me he sentido expulsado desde el segundo uno. La juez ha dicho "expulsado" y ahí no he podido controlarme. Me parece que ha sido todo bastante incómodo al final, pero prefiero quedarme con el partido".



Respecto a su rival dijo que el Athletic fue muy "físico", muy "duro" y que, pese a que siempre te puede ganar, tiró muy poco a la portería del Getafe, que, por contra, disfrutó de muchas oportunidades para ganar.



"Hemos tenido tres ocasiones clarísimas. Nos da la sensación de que hemos desaprovechado un buen segundo tiempo. La afición ha venido en buen número y se lo agradecemos".



Asimismo, alabó las intervenciones del portero Unai Simón: "Sacó una mano que no saca casi nadie. Una reacción al disparo de Olivera que es de mucho nivel. Eso puede marcar el destino del partido. No hemos ganado porque no acertamos las situaciones", comentó.



Además, manifestó que en la segunda parte el Getafe jugó mejor y encontró a Aleñá y a Mauro Arambarri para asociarse. Fruto de esa mejora, recordó, el Getafe tuvo ocasiones muy claras.



"Hay que trabajar duro y pensar en el próximo partido. Siempre analizamos los partidos pudiendo ganar. Nunca hay rivales sencillos, todos tienen herramientas para hacernos daño. Vamos a competir siempre, da esa sensación. No nos desordenamos y pasa cada partido. Preparamos los partidos para ganar, pero cuando no podemos hacerlo, no perder, pues también es de destacar".



Por último, cuestionado por si hay algún factor externo que quiere desestabilizar al Getafe para que no gane partidos, dejó claro que él no es de los que "piensan eso", pero lamentó los días que tiene que jugar su equipo.



"A veces nos pasan cosas raras, como jugar muchos lunes o viernes. Eso es repetitivo pero creo que no nos quieren castigar. No queremos jugar tanto viernes y tanto lunes, pero lo soportamos y queremos hacerlo lo mejor posible", concluyó.