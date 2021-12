Quique, sobre su expulsión ante el Athletic: "Me he disculpado"

Getafe (Madrid), 9 dic (EFE).- Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, aseguró este jueves en rueda de prensa que después del partido ante el Athletic se puso en contacto con el árbitro Jorge Figueroa Vázquez y con su asistente Guadalupe Porras para pedirles disculpas.



El técnico del conjunto madrileño vio una cartulina roja justo al finalizar el choque por decirle de forma al árbitro, según el acta, "ha sido falta". Después de ser expulsado, Quique tuvo que ser sujetado por miembros de su equipo tras saltar al césped. Días después de lo sucedido, y tras ser sancionado dos partidos, desveló que pidió perdón a los protagonistas.



"Se ha hecho todo lo posible desde el club. Para mí lo más importante es el arrepentimiento y haber hablado con la gente involucrada. Me puse en contacto con Jorge y con Guadalupe y me he disculpado. Todos creemos que pudimos hacerlo un poco mejor. Ya es agua pasada. Fueron noventa minutos excelentes y veinte minutos para olvidar. Centrémonos en el partido de mañana (ante el Alavés)", señaló.



Quique reconoció que está "fastidiado" por no poder dirigir desde el banquillo el encuentro frente al Alavés porque, según explicó, no podrá estar presente en el duelo como querría.



Vivo los partidos como un jugador más. Me meto en la piel de un jugador, corrijo cada jugada y cada movimiento desde abajo. Estoy pasando días difíciles porque no va a poder ser así. Lo viviré con intensidad pero desde la frustración de no poder hacer nada. Tenemos un cuerpo técnico con mucho conocimiento e importante. Tienen sabiduría para poder dirigir", destacó.



"Lo principal es que no perdemos a los principales protagonistas. En este juego los protagonistas son los futbolistas y los que juegan son ellos. Si se tiene que perder alguien el partido, prefiero al entrenador mejor que a los futbolistas", agregó.



El técnico azulón dejó claro que su equipo va "partido a partido" sin pensar en el vendrá después porque cada escenario es "importante" y él y sus jugadores no pueden desviar la atención en nada diferente a lo inmediato.



"Hemos jugado finales desde el primer día que llegamos aquí. Las sensaciones importan mucho y sobre esas sensaciones seguimos trabajando al máximo para mejorar cada segundo que estamos con el grupo. Nos encontramos a rivales que para ellos en casa no ganar a un equipo que va detrás es un desafío y no pueden permitírselo. Estamos siendo competitivos y bastante comprometidos en todo lo que hacemos. Va a ser así hasta el final. Sólo pensamos en Vitoria y en lo que pueda suceder ahí", declaró.



Asimismo, informó de qué jugadores no podrán viajar a Vitoria por lesión y señaló que Vitolo, el mexicano José Juan Macías, David Timor y Chema Rodríguez, ocuparán un hueco en la enfermería. Por otro lado, el checo Jakub Jankto, que ya gozó de minutos la pasada jornada, poco a poco va mejorando su estado físico.



"Jankto está entrenando pese a tener dolor. No está al cien por cien físicamente, ha estado mucho tiempo fuera y siente algo el dolor, pero está comprometido en salir adelante y lo va a conseguir. Le ayudamos y le mostramos todo nuestro apoyo, con la idea de que vaya aplicándose lo más posible porque se ha perdido muchos entrenamientos. Ahora es realmente cuando el chico empieza a estar bien", comentó.



Para Quique, todos los puntos son iguales porque cada partido, desde que llegó al Getafe tras la destitución de Míchel, es trascendental.



"La mentalidad debe ser la de jugar un partido único, como si fuera el definitivo de la temporada. No hay que diferenciar rivales, hay que jugar contra todos y todos los puntos son súper importantes", manifestó.



Respecto a la posibilidad de que nieve durante el partido, explicó que aunque no piensan en esa posibilidad, sí que han comentado en el vestuario que hará frío. Pero, para Quique, eso no será importante.



Vamos con la mentalidad de ir a una batalla. Con esa mentalidad física y estrategia de saber que vamos a enfrentarnos a un escenario muy hostil. Cuando vas a ese tipo de escenarios, el tiempo es lo que menos importa. Aunque en batallas históricas ha sido importante, nosotros no hablamos del tiempo".



Por último, dijo que cree que todos los que están pendientes del Getafe (futbolistas, cuerpo técnico, críticos y aficionados) coinciden en que desde hace tiempo, el cuadro madrileño tiene opciones de ganar siempre.



"Cada partido pasan cosas que dan que pensar que podemos ganar y algunas veces ya hemos ganado. Las porterías a cero son un indicativo. Contra el Athletic tuvimos las ocasiones más importantes y las estadísticas. Pero ante tanto número y estadística hay que pensar que la mejora es constante y no acaba en un partido, en tres puntos o en un gol. Acaba en mayo".