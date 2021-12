Poveda: "Estamos sufriendo mucho"

Darío Poveda, futbolista del Getafe, aseguró este domingo, tras ganar 1-0 al Osasuna y salir del descenso por primera vez en las últimas dieciséis jornadas, que su equipo ha estado "sufriendo mucho" y peleando contra "todo".

Poveda marcó el gol de la victoria del Getafe en el minuto 93 y después de una temporada y media casi inédito por las lesiones y por las pocas oportunidades que ha tenido de jugar, rozó el llanto. Después, en declaraciones a Movistar Plus, se mostró muy feliz por su gol y por los tres puntos que sumó su equipo.

"Me alegro lo que más es irnos una semana fuera del descenso. Hacemos un trabajo enorme contra todo. Cosas que no se ven. Estamos sufriendo mucho aunque la gente crea que no. Sobre todo, marcar un gol después de tanto tiempo y de tanto trabajo, no tengo palabras. A base de trabajo y constancia las cosas llegan. No hay que rendirse", dijo.

Además, alabó al uruguayo Damián Suárez, autor del centro que cabeceó a la red de la portería defendida por Sergio Herrera en el minuto 93: "Todos sabemos de su capacidad y de su golpeo del balón. Nos da mucha vida".

Además, habló sobre el encuentro de Copa del Rey que perdió el jueves pasado frente al Atlético Baleares (5-0). "El otro día no dimos una imagen apropiada, sobre todo para el nombre del Getafe. Pedimos perdón a los aficionados. Con esta victoria les pudimos recompensar un poco. Seguiremos trabajando para seguir en Primera División".

"Hemos tenido un arranque muy malo. Ha habido muchos partidos en la que la sensación no era la de perder. Más bien perdíamos los puntos, no nos lo ganaban. Al final, con constancia, todo está saliendo", concluyó.