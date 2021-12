Quique: "El fútbol nos ha devuelto lo que nos ha quitado en muchos partidos"

Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, declaró este domingo en rueda de prensa, tras ganar 1-0 a Osasuna en el minuto 93, que el fútbol le devolvió a su equipo lo que le quitó en los últimos minutos de otros encuentros.

A lo largo del curso, el Getafe dejó escapar bastantes puntos con varios goles en contra en los últimos instantes de los partidos. Sin embargo, este domingo cambiaron las tornas y consiguió salir del descenso gracias a un tanto de Darío Poveda en el tiempo añadido. Quique, se mostró muy feliz por la victoria.

"Después de acabar los partidos no se pueden dar vueltas. A veces no se puede corregir la mala suerte. Intentamos acabar los partidos lo más lejos de las porterías. Hemos hecho un buen segundo tiempo, cuando Damián ha puesto ese centro había muchos jugadores. Queríamos ganar y hoy el fútbol nos ha devuelto lo que nos ha quitado en muchos partidos en el último minuto", dijo.

"Soy parte mínima de un proyecto que es el Getafe, un club muy grande con una masa social que viene hoy vino a vernos. Somos una mente única que somos todos. Los jugadores trabajan mucho durante la semana, son muy disciplinados. Vamos derribando pequeñas barreras que nos hacen más libres, expertos y atrevidos. Pero no hay que confiarse en el fútbol", agregó.

Quique reconoció estar "muy contento" por haber ganado a Osasuna y reconoció que se alegró por la afición y por su jugador Darío Poveda, de quien recordó todo lo que ha sufrido a lo largo de las últimas temporadas.

"Me alegra por la afición, que ha estado hasta el último minuto y que ha soportado todo un partido muy cerrado, de mucha fricción y mucho balón parado. Me parece increíble ver el vestuario y los ojos brillantes de los jugadores. Y Poveda, que tiene un "background" muy doloroso en los últimos años con las lesiones. A lo mejor es un pistoletazo de salida para el jugador, que aún puede tener cosas en su cabeza y se puede liberar".

Además, señaló que le habría gustado disfrutar desde el césped de la alegría de sus jugadores y de la afición. Sancionado, tuvo que celebrar el gol del Getafe desde una cabina del estadio Coliseum Alfonso Pérez.

"Me encartaría haberlo vivido desde abajo. Son esos momentos que quieres compartirlo ahí. La cabina en la que estaba ha temblado. Se ha movido mucho, he pataleado mucho. Sabíamos de la importancia de haber ganado. Me quedo con el estadio, que ha rugido en ese minuto. Eso es lo que hay que cuidar"

Asimismo, habló sobre Osasuna: "Le habíamos visto más con tres defensas que con cuatro. Pero saben lo que hacen, miden donde va la pelota en largo, miden muy bien los laterales y sabíamos que iba a ser un partido cerradísimo. Teníamos que aprovechar nuestras ocasiones y cometer pocos errores. Al final lo hemos hecho".

Por último, expresó sus deseos para las navidades: "Nos vamos con mucha ilusión y nos vamos a cuidar mucho. Queremos que la gente venga sana, todos. Cuidarnos mucho, pedir poco y poder disfrutar. Son días familiares. Solo pido eso, mucha salud", culminó.